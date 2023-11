Envoyé par Google Envoyé par Le bulletin de sécurité Android contient des informations détaillées sur les failles de sécurité affectant les appareils Android. Les niveaux de correctifs de sécurité 2023-11-05 ou ultérieurs corrigent tous ces problèmes. Pour savoir comment vérifier le niveau de correctif de sécurité d'un appareil, voir Vérifier et mettre à jour votre version d'Android.



Les partenaires Android sont informés de tous les problèmes au moins un mois avant leur publication. Les correctifs du code source pour ces problèmes seront publiés dans le dépôt du projet Android Open Source (AOSP) dans les prochaines 48 heures. Nous mettrons à jour ce bulletin avec les liens AOSP lorsqu'ils seront disponibles.

Le problème le plus grave est une vulnérabilité de sécurité critique dans le composant Système qui pourrait conduire à la divulgation d'informations locales sans qu'aucun privilège d'exécution supplémentaire ne soit nécessaire.



L'évaluation de la gravité est basée sur l'effet que l'exploitation de la vulnérabilité pourrait avoir sur un appareil affecté, en supposant que la plateforme et les atténuations de service soient désactivées à des fins de développement ou si elles sont contournées avec succès.

Envoyé par Google Envoyé par Nous avons fourni la mise à jour logicielle mensuelle pour novembre 2023. Tous les appareils Pixel pris en charge fonctionnant sous Android 14 recevront ces mises à jour logicielles à partir d'aujourd'hui. Le déploiement se poursuivra au cours de la semaine prochaine par phases en fonction de l'opérateur et de l'appareil. Les utilisateurs recevront une notification une fois que la mise à jour OTA sera disponible pour leur appareil. Nous vous encourageons à vérifier votre version d'Android et à la mettre à jour pour recevoir le dernier logiciel.

Comment détecter les rançongiciels et s'en protéger ?

rançongiciel Locker : les fonctionnalités de base de l'ordinateur sont touchées ;

rançongiciel Crypto : des fichiers individuels sont chiffrés.

Certains utilisateurs ont comparé ce bug à un rançongiciel, un type de logiciel malveillant qui chiffre votre stockage local et vous demande de l’argent pour récupérer vos données. L’une des solutions consiste à effacer complètement votre appareil à l’aide d’une réinitialisation d’usine, mais beaucoup d’utilisateurs ne veulent pas le faire.Les rançongiciels constituent une menace pour les utilisateurs et leur appareil, mais qu'est-ce qui rend cette forme d'application malveillante si particulière ? Le mot « ransom » (« rançon ») est très explicite. Les rançongiciels sont des logiciels d'extorsion qui peuvent verrouiller votre ordinateur (téléphone et autres…) et demander une rançon en échange du déverrouillage de celui-ci.Dans la plupart des cas, l’attaque par rançongiciel se présente comme suit. L'application malveillante commence par accéder à l'appareil. Selon le type de rançongiciel, c'est l'ensemble du système d'exploitation ou des fichiers individuels qui sont chiffrés. Une rançon est alors demandée aux victimes en question.Nous en sommes à peu près au 33jour du bug de stockage d'Android 14. Pour les appareils avec plusieurs utilisateurs configurés, il y a une sorte de problème de stockage qui bloque les utilisateurs hors de leur appareil. Certains sont complètement inutilisables, le téléphone démarrant constamment et n'atteignant jamais l'écran d'accueil. D'autres sont en mesure de démarrer l'appareil mais n'ont pas accès au stockage de verrouillage, ce qui pose un grand nombre de problèmes.Certains utilisateurs ont comparé ce bug à un rançongiciel, un type de logiciel malveillant qui crypte votre stockage local et vous demande de l'argent pour récupérer vos données. L'une des solutions consiste à effacer complètement votre appareil à l'aide d'une réinitialisation d'usine, mais beaucoup d'utilisateurs ne veulent pas le faire.Les premiers rapports à ce sujet sont apparus quelques jours seulement après la date de lancement du 4 octobre. Google a l'habitude de déployer les mises à jour lentement afin de pouvoir les retirer si des problèmes de ce type surviennent et de minimiser les dommages. Certaines personnes ont même déclaré avoir été touchées par le problème il y a quatre jours à peine parce que Google a laissé la mise à jour se répandre sans l'arrêter et n'a pas pu corriger son logiciel assez rapidement.Google a promis un correctif de secours qui est maintenant disponible. Cependant, l’entreprise a déclaré que seules « certaines » données seraient récupérables et que « cette mise à jour pourrait ne pas permettre de récupérer les données pour les appareils qui redémarrent de manière répétée ».Lorsqu'il s'agit de se protéger contre les rançongiciels, il vaut mieux prévenir que guérir. Pour y parvenir, il est essentiel de faire preuve de vigilance et d'utiliser le bon logiciel de sécurité. Les analyses de vulnérabilité peuvent également vous aider à trouver des intrus dans votre système. Tout d'abord, il est important de s'assurer que votre ordinateur n'est pas une cible idéale pour les rançongiciels. Les logiciels des appareils doivent toujours être mis à jour afin de bénéficier des derniers correctifs de sécurité.En outre, il est essentiel d'agir avec prudence, notamment en ce qui concerne les sites Web malveillants et les pièces jointes des emails. Cependant, même les meilleures mesures préventives peuvent échouer, ce qui rend d'autant plus indispensable l'existence d'un plan d'urgence.Dans le cas des rançongiciels, un plan d'urgence consiste à disposer d'une sauvegarde de vos données.Comme indiqué ci-dessus, la menace que représentent les rançongiciels dépend de la variante du virus. La première chose à savoir est qu'il existe deux grandes catégories de rançongiciels : les rançongiciels Locker et les rançongiciels Crypto. Ceux-ci peuvent être distingués comme suit :Le type d'application malveillante fait également une grande différence lorsqu'il s'agit d'identifier et de traiter les rançongiciels. Au sein de ces deux catégories principales, on distingue de nombreux autres types de rançongiciels. Citons, par exemple, Locky, WannaCry et Bad Rabbit.Source : Google (1, Quel est votre avis sur le sujet ?