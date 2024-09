Google publie Android 15 pour les développeurs, avec des clés d'accès en un seul clic, la détection du vol, l'amélioration du multitâche sur grand écran et la limitation d'accès aux applications

Amélioration de l'expérience des développeurs

L'API ApplicationStartInfo permet d'obtenir des informations sur le démarrage des applications, notamment la raison du démarrage, le temps passé dans les phases de lancement, la température de démarrage, etc.

La classe Profiling d'Android Jetpack, qui rationalise l'utilisation de la nouvelle API ProfilingManager d'Android 15, permet à une application de demander des profils de tas, des vidages de tas, des échantillons de pile ou des traces système, ce qui constitue une nouvelle façon de collecter des données télémétriques sur l'exécution de l'application sur les appareils des utilisateurs.

L'API StorageStats.getAppBytesByDataType([type]) donne un nouvel aperçu de la façon dont une application utilise le stockage, y compris les divisions de fichiers apk, le code AOT (ahead-of-time) et le code lié à l'accélération, les métadonnées dex, les bibliothèques et les profils guidés.

Les API PdfRenderer incluent désormais des capacités permettant d'intégrer des fonctionnalités avancées telles que le rendu de fichiers protégés par mot de passe, les annotations, l'édition de formulaires, la recherche et la sélection avec copie. Les optimisations PDF linéarisées sont prises en charge pour accélérer l'affichage local des PDF et réduire l'utilisation des ressources. La bibliothèque Jetpack PDF utilise ces API pour simplifier l'ajout de fonctionnalités de visualisation de PDF à une application, avec une prise en charge prévue des anciennes versions d'Android.

Les API OpenJDK nouvellement ajoutées comprennent la prise en charge de méthodes mathématiques/strictmath supplémentaires, de nombreuses mises à jour util, y compris la collection séquencée/map/set, la prise en charge de ByteBuffer dans Deflater, et des mises à jour des clés de sécurité. Ces API sont mises à jour sur plus d'un milliard d'appareils fonctionnant sous Android 12+ jusqu'à Android 15 par le biais des mises à jour du système Google Play, ce qui permet de tirer largement parti des dernières fonctionnalités de programmation.

Les API SQLite nouvellement ajoutées comprennent la prise en charge des transactions différées en lecture seule, de nouvelles façons de récupérer le nombre de lignes modifiées ou l'ID de la dernière ligne insérée sans émettre de requête supplémentaire, ainsi que la prise en charge directe des instructions SQLite brutes.

nouvellement ajoutées comprennent la prise en charge des transactions différées en lecture seule, de nouvelles façons de récupérer le nombre de lignes modifiées ou l'ID de la dernière ligne insérée sans émettre de requête supplémentaire, ainsi que la prise en charge directe des instructions SQLite brutes. Android 15 ajoute de nouvelles fonctionnalités de dessin sur Canvas, y compris Matrix44 pour aider à manipuler Canvas en 3D et clipShader/clipOutShader pour permettre des formes complexes en intersectant soit le shader actuel, soit une différence du shader actuel.

Améliorations de la typographie et de l'internationalisation

Il est désormais possible de créer une instance FontFamily à partir de polices variables dans Android 15 sans avoir à spécifier les axes wght et ital à l'aide de l'API buildVariableFamily ; le moteur de rendu de texte ajustera automatiquement les valeurs des axes wght et ital pour faire correspondre le texte affiché avec des polices compatibles.

Dans Android 15, le fichier de police pour les langues chinoise, japonaise et coréenne (CJK), NotoSansCJK, est désormais une police variable, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour une typographie créative.

(CJK), NotoSansCJK, est désormais une police variable, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour une typographie créative. Android 15 intègre par défaut l'ancienne police japonaise Hiragana (également connue sous le nom de Hentaigana), ce qui permet d'ajouter une touche distinctive au design tout en préservant une transmission et une compréhension plus précises des anciens documents japonais.

(également connue sous le nom de Hentaigana), ce qui permet d'ajouter une touche distinctive au design tout en préservant une transmission et une compréhension plus précises des anciens documents japonais. JUSTIFICATION_MODE_INTER_CHARACTER dans Android 15 améliore la justification pour les langues qui utilisent l'espace blanc pour la segmentation, comme le chinois et le japonais.

Améliorations de la caméra et des médias

Pour les écrans qui contiennent à la fois du contenu HDR et SDR, Android 15 permet de contrôler la marge HDR avec setDesiredHdrHeadroom pour éviter que le contenu SDR n'apparaisse trop délavé.

pour éviter que le contenu SDR n'apparaisse trop délavé. Android 15 prend en charge l' ajustement intelligent des niveaux de compression de l'intensité sonore et de la plage dynamique pour les applications dont le contenu audio AAC contient des métadonnées d'intensité sonore afin que les niveaux audio puissent s'adapter aux appareils et à l'environnement de l'utilisateur. Pour l'activer, instanciez un LoudnessCodecController avec l'identifiant de session audio de l'AudioTrack associé.

pour les applications dont le contenu audio AAC contient des métadonnées d'intensité sonore afin que les niveaux audio puissent s'adapter aux appareils et à l'environnement de l'utilisateur. Pour l'activer, instanciez un avec l'identifiant de session audio de l'AudioTrack associé. Low Light Boost dans Android 15 ajuste l'exposition du flux de prévisualisation dans des conditions de faible luminosité, permettant des prévisualisations d'images améliorées, la numérisation de codes QR dans des conditions de faible luminosité, et plus encore.

dans Android 15 ajuste l'exposition du flux de prévisualisation dans des conditions de faible luminosité, permettant des prévisualisations d'images améliorées, la numérisation de codes QR dans des conditions de faible luminosité, et plus encore. Les réglages avancés de l'intensité du flash dans Android 15 permettent un contrôle précis de l'intensité du flash dans les modes SINGLE et TORCH lors de la capture d'images.

dans Android 15 permettent un contrôle précis de l'intensité du flash dans les modes SINGLE et TORCH lors de la capture d'images. Android 15 étend la prise en charge des Universal MIDI Packets aux applications MIDI virtuelles, ce qui permet aux applications de composition de contrôler les applications de synthétiseur en tant que périphérique MIDI 2.0 virtuel, comme elles le feraient avec un périphérique MIDI 2.0 USB.

Amélioration de l'expérience utilisateur

Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs combinaisons d'applications préférées en écran partagé pour un accès rapide et épingler la barre des tâches sur l'écran pour passer rapidement d'une application à l'autre afin d'améliorer le multitâche sur grand écran sur Android 15 ; il est plus important que jamais de s'assurer que l'application est adaptative.

Android 15 affiche par défaut les applications bord à bord lorsqu'elles ciblent le SDK 35. De plus, les barres système seront transparentes ou translucides et le contenu s'affichera en arrière plan par défaut. Pour vous assurer que votre application est prête, consultez « Handle overlaps using insets » (Vues) ou Window insets in Compose. De plus, de nombreux éléments composables de Material 3 permettent de gérer les insets.

lorsqu'elles ciblent le SDK 35. De plus, les barres système seront transparentes ou translucides et le contenu s'affichera en arrière plan par défaut. Pour vous assurer que votre application est prête, consultez « Handle overlaps using insets » (Vues) ou Window insets in Compose. De plus, de nombreux éléments composables de Material 3 permettent de gérer les insets. Android 15 permet à TalkBack de prendre en charge les afficheurs braille qui utilisent le standard HID via USB et Bluetooth sécurisé pour aider Android à prendre en charge une plus large gamme d'afficheurs braille.

qui utilisent le standard HID via USB et Bluetooth sécurisé pour aider Android à prendre en charge une plus large gamme d'afficheurs braille. Sur les appareils Android 15 pris en charge, NfcAdapter permet aux applications de demander un mode d'observation ainsi que d'enregistrer des filtres, ce qui permet dans de nombreux cas d'effectuer des transactions d'une seule touche entre plusieurs applications compatibles NFC.

permet aux applications de demander un mode d'observation ainsi que d'enregistrer des filtres, ce qui permet dans de nombreux cas d'effectuer des transactions d'une seule touche entre plusieurs applications compatibles NFC. Les applications peuvent déclarer une propriété pour permettre à une application ou à une activité d'être présentée sur les petits écrans de couverture des appareils pliables pris en charge.

Android 15 améliore considérablement AutomaticZenRules pour permettre aux applications de personnaliser davantage les règles de gestion de l'attention (Ne pas déranger) en ajoutant des types, des icônes, des descriptions de déclenchement et la possibilité de déclencher des ZenDeviceEffects .

Android 15 inclut désormais la prise en charge au niveau du système d'exploitation de l'archivage et du désarchivage des applications. L'archivage supprime l'APK et tous les fichiers mis en cache, mais conserve les données utilisateur et rend l'application affichable via les API LauncherApps, et l'installateur d'origine peut la restaurer sur demande de désarchivage.

Les services d'avant-plan changent sur Android 15 dans le cadre du travail d'amélioration de l'autonomie de la batterie et des performances multitâches, y compris les délais de synchronisation des données, un nouveau type de service d'avant-plan de traitement des médias, et des restrictions sur le lancement de services d'avant-plan à partir de BOOT_COMPLETED et pendant qu'une application détient l'autorisation SYSTEM_ALERT_WINDOW.

changent sur Android 15 dans le cadre du travail d'amélioration de l'autonomie de la batterie et des performances multitâches, y compris les délais de synchronisation des données, un nouveau type de service d'avant-plan de traitement des médias, et des restrictions sur le lancement de services d'avant-plan à partir de et pendant qu'une application détient l'autorisation . À partir d'Android 15, la prise en charge de la taille de page de 16 Ko sera disponible sur certains appareils en tant qu'option pour les développeurs. Lorsqu'Android utilise cette taille de page plus grande, les tests initiaux de Google montrent une augmentation globale des performances de 5 à 10 % tout en utilisant environ 9 % de mémoire supplémentaire.

Améliorations en matière de confidentialité et de sécurité

Private Space d'Android 15 permet aux utilisateurs de créer un espace séparé sur leur appareil où ils peuvent conserver les applications sensibles à l'abri des regards indiscrets, avec une couche d'authentification supplémentaire. Certains types d'applications, comme les applications médicales, les applications de lancement et les boutiques d'applications, peuvent nécessiter des mesures supplémentaires pour fonctionner comme prévu dans l'espace privé d'un utilisateur.

Android 15 prend en charge l'ouverture de session à l'aide de passkeys en un seul clic, ainsi que le remplissage automatique des informations d'identification sauvegardées dans les champs de saisie appropriés.

, ainsi que le remplissage automatique des informations d'identification sauvegardées dans les champs de saisie appropriés. Android 15 ajoute la prise en charge des applications qui détectent qu'elles sont enregistrées afin de prévenir l'utilisateur qu'il est enregistré si l'application effectue une opération sensible.

afin de prévenir l'utilisateur qu'il est enregistré si l'application effectue une opération sensible. Android 15 ajoute l'attribut allowCrossUidActivitySwitchFromBelow qui bloque les applications qui ne correspondent pas à l'UID supérieur de la pile de lancer des activités pour aider à prévenir les attaques de détournement de tâches.

qui bloque les applications qui ne correspondent pas à l'UID supérieur de la pile de lancer des activités pour aider à prévenir les attaques de détournement de tâches. Les créateurs de PendingIntent bloquent les lancements d'activités en arrière-plan par défaut dans Android 15 afin d'empêcher les applications de créer accidentellement un PendingIntent qui pourrait être exploité par des acteurs malveillants.

Préparez vos applications, bibliothèques, outils et moteurs de jeu

Changement d'état des paquets arrêtés - Android 15 met à jour le comportement de l'état FLAG_STOPPED des paquets pour maintenir les applications arrêtées jusqu'à ce que l'utilisateur lance ou interagisse indirectement avec l'application.

Prise en charge des tailles de page de 16 Ko - À partir d'Android 15, la prise en charge de la taille de page de 16 Ko sera disponible sur certains appareils en tant qu'option pour les développeurs. En outre, Android Studio propose également une image système d'émulateur avec prise en charge de 16 Ko via le gestionnaire SDK. Si une application ou une bibliothèque utilise le NDK, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une bibliothèque, vous pouvez utiliser l'option développeur de la version bêta de QPR ou l'image système de l'émulateur Android 15 pour tester et corriger les applications afin de vous préparer à l'utilisation prochaine d'appareils Android avec des tailles de page de 16 Ko.

- À partir d'Android 15, la prise en charge de la taille de page de 16 Ko sera disponible sur certains appareils en tant qu'option pour les développeurs. En outre, Android Studio propose également une image système d'émulateur avec prise en charge de 16 Ko via le gestionnaire SDK. Si une application ou une bibliothèque utilise le NDK, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une bibliothèque, vous pouvez utiliser l'option développeur de la version bêta de QPR ou l'image système de l'émulateur Android 15 pour tester et corriger les applications afin de vous préparer à l'utilisation prochaine d'appareils Android avec des tailles de page de 16 Ko. Prise en charge des espaces privés - Testez que votre application/bibliothèque fonctionne lorsqu'elle est installée dans un espace privé ; Google donne des conseils pour les applications médicales, les applications de lancement et les boutiques d'applications.

- Testez que votre application/bibliothèque fonctionne lorsqu'elle est installée dans un espace privé ; Google donne des conseils pour les applications médicales, les applications de lancement et les boutiques d'applications. Fichier de polices emoji héritées supprimé - Certains appareils Android 15 tels que Pixel n'auront plus le fichier bitmap NotoColorEmojiLegacy.ttf inclus pour la compatibilité depuis Android 13 et n'auront que le fichier vectoriel par défaut.

Compatibilité des applications

Démarrer avec Android 15

Il y a quelques mois, Google a lancé la première version bêta d'Android 15 , ouvrant l'expérience aux développeurs et aux utilisateurs précoces. Parmi les améliorations : un changement significatif dans l'affichage des applications, la simplification de l'archivage des applications, la prise en charge du braille et le renforcement de la sécurité globale.Initialement prévue pour le mois de juin 2024, la version stable d'Android 15 est désormais disponible. Les principales caractéristiques de cette version sont les passkeys en un seul clic, la détection du vol, l'amélioration du multitâche pour les appareils à grand écran et les limitations d'accès aux applications. La mise à jour améliore également TalkBack, le lecteur d'écran d'Android, avec l'intégration de Gemini AI pour les descriptions audio des images.En outre, Google étend sa fonction Circle to Search avec des capacités d'identification de chansons et étend les alertes aux séismes à tous les États américains ainsi qu'à six territoires. Les alertes utilisent les données des accéléromètres des appareils Android pour détecter une activité sismique potentielle, en complément des relevés de sismomètres traditionnels dans les États ayant accès au système ShakeAlert de l'USGS.Google a lancé Android 15 et a mis le code source à disposition sur l'Android Open Source Project (AOSP). Android 15 sera disponible sur les appareils Pixel pris en charge dans les semaines à venir, ainsi que sur certains appareils de Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo et Xiaomi dans les mois à venir.Google poursuit son travail dans le domaine de l'open source par le biais de l'AOSP. L'open source permet en effet à tout le monde de développer et de contribuer à Android, ce qui se traduit par des appareils plus diversifiés et plus innovants. Grâce à Jetpack Compose, les développeurs peuvent mettre à profit leurs compétences en matière de développement d'applications dans Android Studio pour créer des applications qui se développent dans l'ensemble de l'écosystème. L'outil autorise même l'examen du code source pour mieux comprendre le fonctionnement d'Android.Android 15 poursuit la mission de Google de construire une plateforme privée et sécurisée qui aide à améliorer la productivité des développeurs tout en leur donnant de nouvelles capacités pour produire de belles applications, des expériences multimédia et de caméra supérieures, et une expérience utilisateur intuitive, en particulier sur les tablettes et les appareils pliables.Par ailleurs, à partir d'aujourd'hui, Google donne le coup d'envoi d'une nouvelle série éducative appelée Spotlight Weeks , qui permet de se plonger dans des sujets techniques liés à Android, en commençant par une semaine de contenu sur Android 15.Si la plupart des travaux de Google visant à améliorer la productivité sont axés sur des outils tels qu'Android Studio, Jetpack Compose et les bibliothèques Android Jetpack, chaque nouvelle version de la plate-forme Android apporte des mises à jour de la qualité de vie destinées à améliorer l'expérience de développement. Par exemple, Android 15 offre de nouvelles informations et des données télémétriques qui permettent d'améliorer l'expérience de l'application. Par conséquent, il est possible d'apporter des modifications qui améliorent l'exécution de l'application sur n'importe quelle version de la plateforme.Android offre la possibilité de créer de belles applications qui fonctionnent bien à travers la diversité mondiale de l'écosystème Android.Chaque version d'Android permet aux utilisateurs finaux de bénéficier d'une expérience multimédia et d'une caméra de qualité supérieure.Google continue d'affiner l'expérience utilisateur d'Android à chaque version, tout en améliorant les performances et l'autonomie de la batterie. Voici quelques-unes des améliorations apportées par Android 15 pour rendre l'expérience plus intuitive, plus performante et plus accessible.La confidentialité et la sécurité sont au cœur de toutes les activités de Google, qui s'efforce d'apporter des améliorations significatives pour protéger les applications et les utilisateurs à chaque mise à jour de la plate-forme.Si vous développez un SDK, une bibliothèque, un outil ou un moteur de jeu, il est particulièrement important de préparer immédiatement les mises à jour nécessaires pour éviter que les développeurs d'applications et de jeux en aval ne soient bloqués par des problèmes de compatibilité et pour leur permettre de cibler les dernières fonctionnalités du SDK. Pensez à indiquer à vos développeurs si des mises à jour sont nécessaires pour une prise en charge complète d'Android 15.Pour tester une application, il faut installer l'application de production à l'aide de Google Play ou d'autres moyens sur un appareil ou un émulateur fonctionnant sous Android 15. Passer en revue tous les flux de votre application et rechercher les problèmes fonctionnels ou d'interface utilisateur. Et examiner les changements de comportement pour cibler vos tests.Voici plusieurs changements à prendre en compte qui s'appliquent même si vous ne ciblez pas encore Android 15 :Lors de vos tests de compatibilité, vérifiez soigneusement les bibliothèques et les kits de développement logiciel (SDK) que votre application utilise. Il se peut que vous deviez mettre à jour les versions actuelles du SDK ou demander de l'aide au développeur si vous rencontrez des problèmes.Une fois que vous avez publié la version compatible avec Android 15 de votre application, vous pouvez commencer le processus de mise à jour de lade votre application.Google s'efforce de rendre les mises à jour plus rapides et plus fluides à chaque version de la plate-forme en donnant la priorité à la compatibilité des applications. Dans Android 15, la plupart des modifications apportées aux applications sont facultatives jusqu'à ce que votre application atteigne la version 35 du SDK. Cela vous donne plus de temps pour apporter les modifications nécessaires à votre application.Pour vous permettre de tester plus facilement les modifications opt-in susceptibles d'affecter votre application, Google a rendu la plupart d'entre elles commutables cette année encore. Grâce à cette option, il est possible de forcer l'activation ou la désactivation des modifications individuellement à partir des options du développeur ou d'adb.Pour vous aider à migrer votre application vers Android 15, l'assistant de mise à niveau du SDK Android dans la dernière version d'Android Studio Koala Feature Drop couvre désormais les changements de l'API Android 15 et vous guide à travers les étapes de la mise à niveau de votreSi vous possédez un appareil Pixel pris en charge, vous recevrez la mise à jour publique Android 15 over the air dès qu'elle sera disponible. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez obtenir la version bêta de la plateforme trimestrielle (QPR) la plus récente en rejoignant le programme bêta d'Android 15 QPR à tout moment.Si vous participez déjà au programme QPR bêta sur un appareil Pixel compatible avec la prochaine version d'Android, il vous sera probablement proposé d'installer la première mise à jour Android 15 QPR bêta. Si vous souhaitez vous retirer du programme bêta sans effacer votre appareil, n'installez pas la version bêta et attendez plutôt une mise à jour vers la version stable lorsqu'elle sera disponible sur votre appareil Pixel. Une fois que vous avez appliqué la mise à jour de la version stable, vous pouvez vous retirer du programme sans effacer vos données tant que vous n'appliquez pas la prochaine mise à jour de la version bêta.GoogleQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des améliorations apportées à Android 15, les trouvez-vous pertinentes et utiles ?