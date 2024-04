Aujourd'hui, nous publions la première version bêta d'Android 15. Avec les progrès que nous avons faits pour affiner les fonctionnalités et la stabilité d'Android 15, il est temps d'ouvrir l'expérience aux développeurs et aux premiers utilisateurs, donc vous pouvez maintenant inscrire n'importe quel appareil Pixel pris en charge ici pour obtenir cette mise à jour et les futures mises à jour de la version bêta d'Android 15 et de la version bêta de l'abandon des fonctionnalités par voie hertzienne.



Android 15 continue notre travail pour construire une plateforme qui aide à améliorer votre productivité, donner aux utilisateurs une expérience d'application premium, protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs, et rendre votre application accessible à autant de personnes que possible - tout cela dans un écosystème dynamique et diversifié d'appareils, de partenaires silicium et d'opérateurs.



Android propose des améliorations et de nouvelles fonctionnalités tout au long de l'année, et vos commentaires sur le programme bêta d'Android jouent un rôle clé dans l'amélioration continue d'Android. Le site des développeurs d'Android 15 contient beaucoup plus d'informations sur la version bêta, y compris les téléchargements pour Pixel et le calendrier de publication. Nous sommes impatients de connaître votre avis, et nous vous remercions par avance de votre aide continue pour faire d'Android une plateforme qui fonctionne pour tout le monde.



Nouveautés dans Android 15 Beta

La version bêta d'aujourd'hui contient tout ce dont vous avez besoin pour essayer les fonctionnalités d'Android 15, tester vos applications et nous faire part de vos commentaires. Maintenant que nous sommes entrés dans la phase bêta, vous pouvez inscrire n'importe quel appareil Pixel pris en charge ici pour obtenir cette mise à jour et les futures mises à jour Android Beta par voie hertzienne. Si vous n'avez pas d'appareil Pixel, vous pouvez utiliser les images système 64 bits avec l'émulateur Android dans Android Studio. Si vous participez déjà au programme Android 14 QPR bêta sur un appareil pris en charge, ou si vous avez installé l'aperçu pour développeurs, vous serez automatiquement mis à jour vers Android 15 bêta 1.

Android 15 introduit un changement significatif dans la façon dont les applications sont affichées sur les appareils. Les applications fonctionnant sous Android 15 seront affichées bord à bord par défaut. Pour faciliter cette opération, de nombreux éléments composables de Material 3 gèrent les encarts en fonction de leur emplacement dans l'application, conformément aux spécifications de Material.La nouvelle version d'Android a également pour objectif d'améliorer l'expérience de paiement par empreinte digitale, en la rendant plus transparente et plus fiable. Les applications peuvent désormais enregistrer une empreinte digitale sur les appareils pris en charge pour un fonctionnement fluide avec plusieurs applications compatibles NFC.Une autre caractéristique notable d'Android 15 est l'introduction de l'espacement des lettres pour la justification du texte. La nouvelle version du système d'exploitation prend également en charge l'archivage et le désarchivage des applications au niveau du système d'exploitation, ce qui simplifie le processus pour toutes les boutiques d'applications.Pour le profilage des applications, Android 15 inclut la nouvelle classe ProfilingManager, qui permet de collecter des informations de profilage au sein d'une application. La nouvelle version du système d'exploitation améliore également la prise en charge du braille, la gestion des clés pour le chiffrement de bout en bout et la sécurité globale.Google prévoit d'atteindre la stabilité de la plateforme pour Android 15 en juin 2024. Une fois cette étape franchie, les développeurs d'applications disposeront de plusieurs mois pour effectuer les derniers tests avant la sortie officielle.Voici l'annonce de Google de cette version Beta :Les applications destinées à Android 15 s'affichent par défaut en bord à bord sur les appareils Android 15. Cela signifie que les applications n'ont plus besoin d'appeler explicitementoupour afficher leur contenu derrière les barres système, bien qu'il est recommandé de continuer à appelerpour obtenir l'expérience bord à bord sur les versions antérieures d'Android.Pour aider votre application à passer d'un bord à l'autre, de nombreux éléments composables de Material 3 gèrent les insertions pour vous, en fonction de la façon dont les éléments composables sont placés dans votre application conformément aux spécifications de Material.Les barres de système sont transparentes ou translucides et le contenu se dessine derrière par défaut. Reportez-vous à la section "Gérer les chevauchements à l'aide d'inserts" (Vues) ou Insets de fenêtre dans Compose pour savoir comment éviter que des cibles tactiles importantes ne soient masquées par les barres du système.Android 15 s'efforce de rendre l'expérience "tap to pay" plus transparente et plus fiable tout en continuant à prendre en charge le solide écosystème d'applications NFC d'Android. En plus des changements apportés au mode d'observation par l'aperçu développeur 2 d'Android 15, les applications peuvent désormais enregistrer une empreinte digitale sur les appareils pris en charge afin d'être informées de l'activité de la boucle d'interrogation, ce qui permet un fonctionnement fluide avec plusieurs applications compatibles avec la NFC.À partir d'Android 15, le texte peut être justifié en utilisant l'espacement des lettres à l'aide deLa justification entre mots a été introduite pour la première fois dans Android O, mais la justification entre caractères résout le problème des langues qui utilisent l'espace blanc pour la segmentation, par exemple le chinois, le japonais, etc.Android et Google Play ont annoncé la prise en charge de l'archivage d'applications l'année dernière, permettant aux utilisateurs de libérer de l'espace en supprimant partiellement les applications peu utilisées de l'appareil qui ont été publiées à l'aide d'Android App Bundle sur Google Play. Android 15 inclut désormais la prise en charge de l'archivage et du désarchivage des applications au niveau du système d'exploitation, ce qui facilite la mise en œuvre de cette fonctionnalité par toutes les boutiques d'applications.Les applications disposant de l'autorisationpeuvent appeler la méthodepour demander l'archivage d'un paquet d'applications actuellement installé, ce qui supprime l'APK et tous les fichiers mis en cache, mais conserve les données de l'utilisateur. Les applications archivées sont renvoyées en tant qu'applications affichables via les API LauncherApps ; les utilisateurs verront un traitement de l'interface utilisateur pour souligner que ces applications sont archivées. Si un utilisateur tape sur une application archivée, l'installateur responsable recevra une demande de désarchivage et le processus de restauration pourra être surveillé par la diffusionAndroid 15 inclut la toute nouvelle classe, qui vous permet de collecter des informations de profilage depuis votre application. Google prévoit de l'intégrer à une API Android Jetpack qui simplifiera la construction des demandes de profilage, mais l'API de base permettra la collecte de vidages de tas, de profils de tas, d'échantillonnage de pile, et plus encore. Elle fournit un rappel à votre application avec une étiquette fournie pour identifier le fichier de sortie, qui est livré dans le répertoire de fichiers de votre application. L'API limite le débit pour minimiser l'impact sur les performances.Dans Android 15, Google a fait en sorte queprenne en charge les afficheurs braille qui utilisent la norme HID sur USB et Bluetooth sécurisé.Cette norme, semblable à celle utilisée par les souris et les claviers, permettra à Android de prendre en charge une plus large gamme d'afficheurs braille au fil du temps.Google introduitdans Android 15, qui facilite le chiffrement de bout en bout (E2EE) dans vos applications Android en fournissant une API au niveau du système d'exploitation pour le stockage des clés publiques cryptographiques.Le gestionnaire de clés de contactest conçu pour s'intégrer à l'application de contacts de la plateforme afin d'offrir aux utilisateurs un moyen centralisé de gérer et de vérifier les clés publiques de leurs contacts.Android 15 apporte des changements supplémentaires pour empêcher les applications d'arrière-plan malveillantes d'amener d'autres applications au premier plan, d'élever leurs privilèges et d'abuser de l'interaction avec l'utilisateur, dans le but de protéger les utilisateurs contre les applications malveillantes et de leur donner plus de contrôle sur leurs appareils. Les lancements d'activités en arrière-plan sont limités depuis Android 10.Android 15 étant désormais en version bêta, Google en ouvre l'accès aux utilisateurs précoces ainsi qu'aux développeurs. Si les développeurs n'ont pas encore testé la compatibilité de leurs application avec Android 15, c'est le moment de le faire. Dans les semaines à venir, de plus en plus d'utilisateurs testeront les applications sur Android 15 et signaleront les problèmes qu'ils rencontrent.Pour tester la compatibilité, installez votre application publiée sur un appareil ou un émulateur fonctionnant sous Android 15 bêta et passez en revue tous les flux de votre application. Examinez les changements de comportement pour cibler vos tests. Une fois les problèmes résolus, publiez une mise à jour dès que possible.Pour donner plus de temps pour planifier le travail de compatibilité de l'application, Google informe les développeurs de l'étape de stabilité de la plateforme bien à l'avance.À cette étape, Google fournit les API SDK/NDK finales, ainsi que les API internes finales et les comportements des systèmes orientés vers les applications. Ils prévoient d'atteindre la stabilité de la plateforme en juin 2024, et à partir de ce moment-là, vous aurez plusieurs mois avant la sortie officielle pour effectuer vos derniers tests.Pour commencer avec Android 15 Beta :