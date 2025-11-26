Le mirage doré du téléphone Donald Trump, censé être « fabriqué aux États-Unis » mais en réalité fabriqué en Chine, est introuvable trois mois après la date de sortie promise en août.

Trois mois après la date de sortie promise, le smartphone « patriotique » T1 du président américain Donald Trump est introuvable. Présenté comme un appareil fabriqué aux États-Unis et fonctionnant avec un nouveau service sans fil appelé « Trump Mobile », ce smartphone plaqué or et arborant le drapeau américain (qui ressemble étrangement à un Samsung S25) était le dernier d'une série de produits dérivés de mauvais goût promus par l'administration après le retour au pouvoir de Trump cette année. Linitiative laisse craindre un nouveau fiasco après celui du memecoin de Donald Trump qui a laissé des investisseurs lésés.
En août, la Trump Organization a lancé un smartphone à l'effigie du président. La sortie était prévue pour l'automne et il devrait coûter 499 dollars. Cependant, les experts ont mis en garde contre quelques signaux d'alarme : rendus initiaux qui sapparentent tantôt à un iPhone tantôt à un Samsung Galaxy S25, smartphone présenté comme fabriqué aux Etats-Unis mais qui lest au final en Chine, etc. Bref, linitiative laisse craindre un nouveau fiasco après celui du memecoin de Donald Trump qui a laissé des investisseurs lésés.
Trois mois après la date de sortie promise, le smartphone « patriotique » T1 du président américain Donald Trump est introuvable. Ce projet, annoncé pour la première fois en juin par les fils du président, Don Jr. et Eric, lors d'une cérémonie fastueuse à la Trump Tower, était destiné à commémorer le 10e anniversaire de la première campagne présidentielle de Trump. Présenté comme un appareil fabriqué aux États-Unis et fonctionnant avec un nouveau service sans fil appelé « Trump Mobile », ce smartphone plaqué or et arborant le drapeau américain (qui ressemble étrangement à un Samsung S25) était le dernier d'une série de produits dérivés de mauvais goût promus par l'administration après le retour au pouvoir de Trump cette année.
Les clients devaient initialement verser un acompte de 100 dollars pour garantir l'achat de l'appareil à 499 dollars tout au long de son développement, ce qui a été confirmé mais n'a jamais été respecté. Après n'avoir reçu aucune nouvelle de la société près de trois mois après la date limite d'expédition fixée au mois d'août, un rapport a révélé que les représentants du service clientèle avaient finalement promis une date d'expédition au 13 novembre à la mi-octobre.
Lorsque cette date est passée sans nouvelle, un appel de suivi a une fois de plus repoussé la livraison à une date de sortie « début décembre », un opérateur imputant les retards à la fermeture du gouvernement, mais sans fournir d'autres explications.
Lors de son lancement initial, le téléphone T1 a été annoncé en même temps qu'une série de services liés à Trump Mobile, notamment un forfait 5G mensuel coûtant 47,45 dollars par mois (en référence aux deux mandats du président), des forfaits illimités pour les appels, les SMS et les données, et des « services de télésanté, y compris des soins médicaux virtuels ». Mais le projet semble être en pleine mutation après une série d'annonces enthousiastes, le site web ayant supprimé toute mention d'une date de sortie concrète tout en continuant à collecter des acomptes de 100 dollars pour un produit dont il assure aux clients qu'il sera disponible « plus tard dans l'année ».
Le site web semble également avoir supprimé toute mention du fait que le T1 est « fabriqué aux États-Unis », comme promis à l'origine, et se vante désormais que le « design dont l'Amérique est fière » a été « créé ici même, aux États-Unis. Avec des mains américaines derrière chaque appareil ». Les spécialistes des smartphones ont quant à eux suggéré que ce revirement était dû au fait qu'il est pratiquement impossible de fabriquer des smartphones entièrement aux États-Unis dans les délais promis par Trump Mobile.
Todd Weaver, PDG de Purism, qui fabrique le seul smartphone assemblé aux États-Unis actuellement sur le marché, a expliqué l'immense défi que représente la création d'un produit entièrement interne dans le contexte actuel. Le développement du « Liberty Phone », produit phare de Purism, a pris six ans, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'y avait « aucune main-d'uvre qualifiée » aux États-Unis capable de fabriquer des smartphones fonctionnels. « Nous avons dû nous rendre en Chine avec nos conceptions pour apprendre le processus, le processus de fabrication, afin de voir toutes les étapes », a déclaré Weaver, ajoutant que même aujourd'hui, le Liberty Phone n'est toujours pas entièrement fabriqué aux États-Unis, certaines pièces comme le châssis étant fabriquées dans des pays tels que la Chine et l'Inde.
En attendant la sortie du T1, Trump Mobile propose à ses clients des iPhones reconditionnés et des appareils du géant coréen Samsung, commercialisés sous la même marque « fabriqué ici même aux États-Unis ». Linitiative laisse craindre un nouveau fiasco après celui du memecoin de Donald Trump qui a laissé des investisseurs lésés. En effet, en mars, les partisans de Donald Trump ont perdu 12 milliards de $ après l'effondrement des memecoin de Trump et de celui de sa femme, Melania. Le memecoin de Trump est passé de 15 milliards de dollars à 2,7 milliards de dollars le 27 février, et ne vaut plus que 11,27 dollars début mars, soit une perte de plus de 12 milliards de dollars. En outre, ceux qui ont investi 10 000 dollars dans la pièce de Melania lors du pic de 13,73 dollars atteint lors de l'inauguration ne vaudraient plus que 652,44 dollars.
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le concurrent américain de l'iPhone 17 de Trump Mobile est en réalité fabriqué en Chine. Le Trump Phone doré vendu 499 $ est en fait un Wingtech REVVL 7 Pro 5G chinois déguisé qui vaut 250 $
La Trump Organization annonce un plan de téléphonie mobile et un smartphone à 499 $ fabriqué aux États-Unis, tout en menaçant Apple, mais certains ont signalé une erreur du site Web lors de la précommande
Les cryptomonnaies frauduleuses du président Trump et de Melania ont perdu presque toute leur valeur
La cryptomonnaie de Trump a chuté de près de 90 % et celle de Melania n'a plus aucune valeur
Vous avez lu gratuitement 725 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.