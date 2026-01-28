Google annonce un ensemble élargi de fonctionnalités de protection contre le vol pour Android, visant à rendre ses appareils mobiles moins attractifs pour les criminels, grâce à une authentification renforcée

Google a dévoilé un ensemble élargi de fonctionnalités de protection contre le vol pour Android, afin de réduire le vol de smartphones et les risques liés à l'accès aux données sensibles. Ces mises à jour s'appuient sur les protections introduites en 2024, en ajoutant des mesures d'authentification plus strictes et des outils de récupération améliorés. Disponibles sur Android 16 et les versions ultérieures, ces nouvelles mesures renforcent les contrôles relatifs à l'authentification biométrique, aux tentatives de connexion infructueuses et au verrouillage à distance des appareils. Google a déclaré que ces changements visent à rendre les appareils volés plus difficiles d'accès, tout en donnant aux utilisateurs un contrôle accru avant, pendant et après une tentative de vol.
Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus utilisée est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; il est également le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones et les tablettes ; la dernière version, sortie le 10 juin 2025, est Android 16.
Cette annonce prolonge une série d'améliorations engagées par Google pour sécuriser l'écosystème Android. En septembre 2025, lentreprise avait déjà renforcé ses dispositifs de protection contre le vol en permettant, via Google Play Services, la sauvegarde dans le cloud et la restauration automatique des paramètres de sécurité sur les nouveaux appareils ou ceux ayant été réinitialisés. Cette approche visait à éliminer les phases de reconfiguration manuelle après un incident, tout en garantissant la continuité de la sécurité.
Le vol de téléphone ne se résume pas à la simple perte d'un appareil ; il s'agit d'une forme de fraude financière qui peut soudainement exposer un indivudu à un vol de données personnelles et financières. C'est pourquoi Google s'est engagé à fournir des défenses multicouches qui protègent les utilisateurs avant, pendant et après une tentative de vol.
Le mardi 27 janvier 2026, Google a annoncé une série de fonctionnalités supplémentaires destinées à protéger les appareils Android contre le vol, afin de les rendre moins attractifs pour les criminels. S'appuyant sur des outils existants tels que le verrouillage en cas de détection de vol (Theft Detection Lock), le verrouillage hors ligne (Offline Device Lock) et d'autres fonctionnalités introduites en 2024, les nouvelles mises à jour comprennent des mesures d'authentification plus strictes et des outils de récupération améliorés, selon la société.
Mesures d'authentification renforcées
Google a amélioré sa sécurité afin de protéger les utilisateurs contre un éventail encore plus large de menaces. Ces mises à jour sont désormais disponibles pour les appareils Android fonctionnant sous Android 16+.
Plus de contrôle utilisateur en cas d'échecs d'authentification : le verrouillage en cas d'échecs d'authentification, une fonctionnalité qui verrouille automatiquement l'écran de l'appareil après un nombre excessif de tentatives d'authentification infructueuses a été lancé dans Android 15. Cette fonctionnalité dispose désormais d'un nouveau bouton dédié dans les paramètres qui permet de contrôler plus précisément la sécurité de l'appareil.
Extension de la vérification d'identité (Identity Check) à davantage de fonctionnalités : la vérification d'identité pour Android 15+, qui oblige l'utilisateur à utiliser la biométrie lorsqu'il effectue certaines actions en dehors des lieux de confiance a été activée vers début 2025. Plus tard dans l'année, cette mesure de sécurité a été étendue à toutes les fonctionnalités et applications qui utilisent l'invite biométrique Android. Cela signifie que les outils essentiels qui utilisent l'invite biométrique, tels que les applications bancaires tierces et Google Password Manager, bénéficient désormais automatiquement de la sécurité supplémentaire offerte par Identity Check.
Protection renforcée contre les tentatives de déverrouillage de l'écran : Google rend beaucoup plus difficile pour un voleur de deviner le code PIN, le schéma ou le mot de passe d'un utilisateur en augmentant le délai de verrouillage après plusieurs tentatives infructueuses. Pour éviter que l'utilisateur ne soit verrouillé par erreur (par un enfant curieux, par exemple), les tentatives identiques incorrectes ne sont plus comptabilisées dans la limite de tentatives.
Outils de récupération améliorés
Google a amélioré ses outils de récupération afin de les rendre encore plus efficaces. Cette mise à jour est désormais disponible pour les appareils Android fonctionnant sous Android 10+.
Plus de contrôle pour le verrouillage à distance. Le verrouillage à distance (android.com/lock) est un outil essentiel qui permet à un utilisateur de verrouiller son appareil perdu ou volé à partir de n'importe quel navigateur Web. Google a ajouté une nouvelle question/défi de sécurité facultatif au processus. Cela permet de garantir que seul le véritable propriétaire de l'appareil peut déclencher un verrouillage, ajoutant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire au processus de récupération.
Protection proactive : « Activation par défaut » au Brésil
Google a indiqué que la sécurité de ses utilisateurs était sa priorité absolue, c'est pourquoi l'entreprise s'efforce de mettre à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs Android une protection contre le vol prête à l'emploi. Pour les nouveaux appareils Android activés au Brésil, deux des principales fonctionnalités de protection contre le vol de Google sont désormais activées par défaut :
- Verrouillage anti-vol (Theft Detection Lock) : utilise l'IA intégrée à l'appareil pour détecter les mouvements et les situations pouvant indiquer un vol à l'arraché. Si une tentative de vol est détectée, l'écran de l'appareil se verrouille rapidement afin de protéger les données de l'utilisateur.
- Verrouillage à distance (Remote Lock) : permet aux utilisateurs de verrouiller leur appareil à partir de n'importe quel appareil disposant d'un accès Web à android.com/lock sans avoir besoin d'activer la fonctionnalité à l'avance.
Ces fonctionnalités permettent de garantir que les nouveaux appareils bénéficient dès le premier jour d'une protection essentielle contre le vol.
« Nous améliorons constamment nos protections afin de garder une longueur d'avance sur les voleurs. Grâce à nos mises à jour régulières, vous pouvez avoir l'esprit tranquille où que vous soyez, sachant que votre appareil et vos données sont protégés par les défenses multicouches d'Android », a conclu Google.
