Google commence à déployer à l'échelle mondiale la vérification des développeurs Android, via la nouvelle console Android Developer et la Play Console, ainsi que de nouvelles règles relatives au sideloading

Google a commencé à déployer la vérification des développeurs Android et de nouvelles règles relatives au sideloading à l'échelle mondiale. Les développeurs devront désormais enregistrer leurs applications avant que les modifications destinées aux utilisateurs ne soient mises en uvre, ce qui devrait se produire au cours de l'année. Google affirme avoir amélioré le processus de vérification en tenant compte des retours des utilisateurs. Bien que ces outils soient désormais disponibles, l'expérience de téléchargement des utilisateurs ne changera pas tant que les mesures de protection relatives à l'installation d'applications côté utilisateur ne seront pas effectives.
Cette initiative s'inscrit dans une évolution plus large de l'écosystème Android. Longtemps positionné comme un système fondé sur l'ouverture, Android évolue désormais vers un modèle plus fermé, avec l'introduction d'une vérification obligatoire de l'identité des développeurs souhaitant distribuer des applications, y compris en dehors du Play Store. Cette orientation rapproche progressivement Android du modèle Apple que Google a toujours critiqué. Des organisations telles que lElectronic Frontier Foundation et plusieurs acteurs de lécosystème open source dénoncent une remise en cause des principes douverture qui ont historiquement caractérisé Android.
Google met actuellement en place des exigences de vérification pour les développeurs Android, tant sur la nouvelle Console pour développeurs Android que sur la Play Console. Ce changement permet aux développeurs de finaliser leur vérification et d'enregistrer leurs applications avant que les modifications destinées aux utilisateurs n'entrent en vigueur plus tard dans l'année. Bien que ces outils de vérification soient désormais disponibles, l'expérience des utilisateurs qui téléchargent des applications restera inchangée jusqu'à ce que les mesures de protection soient activées.
« Android s'adresse à tous. Il repose sur un engagement en faveur d'une plateforme ouverte et sécurisée. Les utilisateurs doivent pouvoir installer des applications en toute confiance, quelle que soit leur provenance. Cependant, notre analyse récente a révélé que les sources de téléchargement parallèles contiennent plus de 90 fois plus de logiciels malveillants que Google Play. C'est pourquoi, afin de renforcer la sécurité, nous déployons actuellement un système de vérification des développeurs Android visant à empêcher les acteurs malveillants de se cacher derrière l'anonymat pour répandre sans cesse des menaces », a déclaré l'entreprise dans un communiqué.
L'expérience de téléchargement restera inchangée pour la plupart des utilisateurs
Alors que les outils de vérification sont en cours de déploiement, Google indique que l'expérience de téléchargment des utilisateurs ne changera pas avant la fin de l'année. Les mesures de protection relatives à l'installation d'applications côté utilisateur seront d'abord mises en place en septembre 2026 au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande, avant d'être étendues à l'échelle mondiale en 2027.
Passé ce délai, le processus d'installation des applications restera exactement le même pour la grande majorité des utilisateurs. Il ne sera affecté que si l'utilisateur tente d'installer des applications provenant de développeurs non enregistrés. Dans ces cas-là, les utilisateurs devront recourir à l'Android Debug Bridge (ADB) ou à un processus avancé. Google pourra ainsi assurer la sécurité de l'ensemble de la communauté tout en préservant la flexibilité dont bénéficient les utilisateurs expérimentés.
Cette exception a été ajoutée à la suite de réactions négatives de la part des utilisateurs et Google a mis en place un délai d'attente de 24 heures pour l'installation d'applications non vérifiées.
Les développeurs peuvent toujours choisir où distribuer leurs applications. L'expérience de téléchargement de la plupart des utilisateurs ne changera pas
Adapter le processus de vérification en fonction des commentaires de la communauté
Afin de concilier les impératifs de sécurité et son engagement en faveur de la transparence, Google a amélioré le processus de vérification en tenant compte des commentaires des utilisateurs. L'entreprise indique avoir simplifié l'expérience des développeurs pour mieux l'intégrer aux flux de travail existants, tout en préservant les options offertes aux utilisateurs avancés.
Les développeurs Android Studio pourront, au cours des deux prochains mois, consulter le statut d'enregistrement de leur application dans Android Studio lorsqu'ils génèrent des App Bundles ou des fichiers APK signés.
Vous pourrez voir le statut d'enregistrement de votre application dans Android Studio lorsque vous générez un App Bundle ou un fichier APK signé.
Les développeurs Play qui auront satisfait aux exigences de vérification de la Play Console verront leurs applications Play éligibles enregistrées automatiquement. De plus, le statut d'enregistrement de chaque application sera visible dans le tableau de bord de vérification de la Play Console. Ils pourront également enregistrer dans la Play Console les applications qu'ils ont distribuées en dehors de Play. Dans les rares cas où Google n'est pas en mesure d'enregistrer une application, le développeur devra suivre la procédure manuelle de revendication d'application.
La page de vérification des développeurs Android de la Play Console affiche le statut d'enregistrement de chacune de vos applications.
Pour les étudiants et les amateurs, Google a mis en place un compte gratuit à diffusion limitée, sans obligation de fournir de pièce d'identité officielle, qui leur permettra de partager leur travail sur un maximum de 20 appareils. Il leur suffira d'avoir une adresse e-mail pour commencer.
Les utilisateurs expérimentés conserverons la possibilité d'installer des applications provenant de n'importe quelle source. Ils pourront utiliser la nouvelle procédure avancée pour installer des applications non certifiées ou continuer à utiliser ADB. Cela permet de préserver le choix tout en protégeant les utilisateurs vulnérables.
Prochaines étapes ?
Google a indiqué procéder au déploiement des outils de vérification avec prudence et travailler en étroite collaboration avec les développeurs, les utilisateurs et ses partenaires.
- En avril 2026, l'entreprise lancera Android Developer Verifier, un nouveau service Google système qui permettra de vérifier si une application est bien enregistrée au nom d'un développeur vérifié. Les utilisateurs commenceront à voir Android Developer Verifier dans les paramètres des services Google Systems.
- En juin 2026, Google lancera en accès anticipé les comptes à distribution limitée pour les étudiants et les amateurs.
- En août 2026, l'entreprise lancera à l'échelle mondiale les comptes à distribution limitée et le flux avancé pour les utilisateurs expérimentés.
- À partir de 2027, Google étendra cette exigence à l'échelle mondiale.
Ce calendrier a été communiqué à l'avance afin de laisser aux développeurs suffisamment de temps pour mener à bien leur processus de vérification.
Dans le prolongement de ces nouvelles exigences, Google a également renforcé les restrictions autour du sideloading, ce qui a accentué les tensions avec une partie de la communauté. À partir d'août 2026, toute personne souhaitant installer des applications provenant de développeurs non vérifiés devra suivre un processus en plusieurs étapes comprenant un délai d'attente obligatoire de 24 heures avant de pouvoir installer un seul fichier APK sur son appareil.
Si Google justifie cette approche par la nécessité de protéger les utilisateurs contre les escroqueries, certains y voient un prétexte pour restreindre le choix des utilisateurs et limiter les alternatives au Play Store.
« Le délai de 24 heures "pour se protéger des escrocs" n'est qu'un prétexte pour limiter le choix des utilisateurs ; il est courant que les escrocs rappellent le lendemain », a déclaré un développeur de logiciels, qui s'attend à ce que cette restriction dissuade les utilisateurs d'installer des applications open source en dehors du Google Play Store.
Source : Google
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