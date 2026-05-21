Google AI Studio permet désormais à tout le monde de créer des applications Android : le vibe coding via des outils en ligne réduit le processus de codage de plusieurs semaines à quelques minutes

Donnez vie à toutes vos idées : Google AI Studio à la Google I/O 2026

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Android est un système d'exploitation appartenant à Google, basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres et open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé à l'origine par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus répandue est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde et le plus répandu sur les smartphones. La dernière version, sortie le 10 juin 2025, est Android 16.Google vient de rendre la création dune application Android aussi simple que de commander un café. La société a dévoilé des outils dIA en ligne améliorés sur sa plateforme AI Studio, capables de générer des applications Android natives complètes à partir de commandes en langage naturel, permettant ainsi aux non-développeurs de passer dune idée à un fichier APK installable en quelques minutes plutôt quen plusieurs mois. Le nouveau mode « Build », optimisé par les modèles Gemini, représente la dernière avancée de Google dans la course à larmement du développement logiciel alimenté par lIA.Le mode « Build » de Google AI Studio accepte des descriptions en anglais courant de ce que vous souhaitez que lapplication fasse et élabore un projet Android natif complet. Les projets générés peuvent ensuite être importés dans Android Studio pour être personnalisés et pour la génération finale de lAPK. La puissance du backend provient des modèles Gemini 2.5 Pro et Gemini 3 Pro, plus récents. YouTube regorge déjà de tutoriels montrant des utilisateurs créer des applications fonctionnelles en temps réel, ce qui en dit long sur la façon dont la barrière à lentrée sest abaissée.Point crucial : les outils prennent en charge lintégration dAPI tierces et de SDK Web3. En clair : si vous souhaitez que votre application générée par lIA se connecte à une blockchain, lise les soldes de portefeuilles ou déclenche des transactions de jetons, le framework le permet dès son installation. Google a clairement affiché son objectif de « booster » les applications Android grâce à lIA générative, en reliant directement les capacités de lIA au pipeline de développement mobile.Voici l'annonce de Google :Pour des millions de développeurs, Google AI Studio est devenu le moyen le plus rapide de passer dune simple invite à une application prête à lemploi. Lors de la Google I/O 2026, nous avons repensé non seulement la manière dont vous développez, mais aussi ce que vous pouvez créer.Voici toutes les nouveautés que nous avons annoncées.Les applications de qualité ne fonctionnent pas en vase clos. Nous avons progressivement intégré AI Studio à l'écosystème Google au sens large, et nous poursuivons cette expansion.Google Workspace est désormais directement accessible depuis les applications que vous développez dans AI Studio. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des tableaux de bord à partir de vos données Sheets, développer des outils pour organiser le Drive de vos utilisateurs ou mettre en place des applications qui fonctionnent avec les documents et les données que votre équipe utilise déjà. Vous pouvez faire tout cela sans quitter AI Studio.Et si vous souhaitez développer localement pour accélérer les itérations, vous pouvez désormais exporter directement vers Google Antigravity. Votre historique de conversations, vos fichiers de projet et vos secrets vous suivent partout, ce qui vous permet de reprendre exactement là où vous vous êtes arrêté, dimpliquer lensemble de votre équipe et de commencer à faire évoluer votre workflow de développement.Vous devez avoir le contrôle sur l'apparence de votre application, en la concevant de manière à refléter votre vision et à répondre aux besoins de vos utilisateurs. Nous avons intégré plusieurs nouvelles fonctionnalités de conception dans AI Studio pour vous aider à personnaliser le style visuel de votre application :: l'agent AI Studio Build peut générer automatiquement des images personnalisées à la volée à l'aide de Nano Banana. Cela vous aide à créer des interfaces sur mesure ou à modéliser des cas d'utilisation spécialisés sans avoir besoin d'éléments de remplacement externes.: notre nouvel outil d'édition vous permet d'ajouter des annotations directement dans la fenêtre d'aperçu. Dessinez sur votre application, modifiez des composants et générez de nouveaux visuels pour itérer sur votre build, directement dans le flux de travail.Les bonnes idées n'attendent pas que vous soyez devant votre ordinateur portable. C'est pourquoi nous vous proposons l'expérience complète du mode de construction sur votre téléphone grâce à une nouvelle application mobile. Disponible en préinscription dès aujourdhui, lapplication AI Studio vous permet ditérer sur le code et de prévisualiser les versions directement depuis votre poche.Avec lapplication Google AI Studio, vous pouvez commencer sur mobile lors de vos déplacements, puis approfondir le flux de travail une fois de retour à votre bureau. Remixez des applications depuis la galerie mobile pour trouver linspiration et partagez des déploiements en direct avec vos amis...