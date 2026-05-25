Le scandale Trump Mobile s'empire, après avoir essayé de vendre un téléphone chinois comme étant américain, le réseau mobile de Trump laisse fuiter les informations personnelles des clients

Alors qu'il semble que les livraisons du très attendu téléphone Trump T1 démarrent lentement après près dun an dattente, une nouvelle controverse bien plus grave semble se poser actuellement. Cette fois-ci, une faille sur le site web de Trump Mobile entraîne la fuite des données des clients. Bien que les données divulguées ne semblent pas contenir d'informations de carte de crédit, elles comprennent des noms, des adresses postales, des adresses e-mail et bien plus encore. Ce problème de sécurité éclipse complètement le fait que les ventes du téléphone Trump T1 sont bien plus faibles que prévu initialement.
Trump Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) américain détenu par T1 Mobile, qui exploite une marque sous licence de la Trump Organization. Le 16 juin 2025, date choisie pour coïncider avec le dixième anniversaire du lancement de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, Donald Trump Jr. et Eric Trump annoncent le Trump Mobile T1, un smartphone vendu au prix promotionnel de 499 dollars.
Le pitch est simple et calibré pour la base électorale : en achetant ce téléphone doré orné d'un drapeau américain, vous tournez le dos à Apple et Samsung et vous faites confiance à une marque américaine. Cependant, le smartphone Trump T1 naura conservé que sept jours sa promesse phare : être « Made in the USA ». Une semaine après son lancement, lentreprise a discrètement supprimé cette revendication de ses supports marketing. La formulation sera ensuite remplacée par « designed with American values in mind ». En cause ? Une vérité embarrassante : le téléphone est, en réalité, fabriqué en Chine.
Outre ce revirement, la fenêtre de livraison a été repoussée à cinq reprises, sans qu'un seul appareil n'ait été expédié. NBC News, qui avait placé un dépôt de 100 dollars en août 2025 spécifiquement pour suivre le dossier, a appelé le service client de Trump Mobile cinq fois entre septembre et novembre 2025, l'entreprise n'ayant fourni aucune mise à jour proactive après la commande. En octobre, un représentant leur annonce une livraison le 13 novembre. Cette date passe sans livraison. Une nouvelle promesse vise décembre, puis « le premier trimestre 2026 ».
Le journaliste Joseph Cox de 404 Media, qui avait tenté de passer sa propre commande, rapporte que Trump Mobile a débité sa carte bancaire d'un montant incorrect et n'a jamais collecté son adresse de livraison. Il qualifie l'expérience de « pire qu'il ait jamais vécue pour l'achat d'un produit électronique grand public ». En avril 2026, Trump Mobile procède à une refonte complète de son site web et en retire silencieusement toute mention d'une date ou d'une fenêtre de lancement. Seule une liste d'attente subsiste.
Pourtant, les clients devaient initialement verser un acompte de 100 dollars pour garantir l'achat de l'appareil à 499 dollars tout au long de son développement. Selon un récent rapport, 590 000 acheteurs ont collectivement versé 59 millions de dollars pour une « opportunité conditionnelle » d'acheter un produit qui, juridiquement, n'a jamais existé. Le 6 avril 2026, Trump Mobile met à jour ses conditions générales de précommande avec une formulation qui sonne comme un aveu : « Un dépôt de précommande ne fournit qu'une opportunité conditionnelle, si Trump Mobile décide ultérieurement, à sa seule discrétion, de proposer l'appareil à la vente. Un dépôt n'est pas un achat, ne constitue pas l'acceptation d'une commande, ne crée pas de contrat de vente, ne transfère pas la propriété, n'alloue ni ne réserve d'inventaire spécifique, et ne garantit pas qu'un appareil sera produit ou mis à disposition. »
Alors qu'il semble que les livraisons du très attendu téléphone Trump T1 démarrent lentement après près dun an dattente, une nouvelle controverse bien plus grave semble se poser actuellement. Cette fois-ci, une faille sur le site web de Trump Mobile entraîne la fuite des données des clients. Apparemment, une simple faille de sécurité permet à des pirates informatiques d'obtenir ces données. Deux YouTubers, voidzilla et penguinz0, auraient été contactés par une personne affirmant avoir acquis ces données grâce à cette faille.
Bien que les données divulguées ne semblent pas contenir d'informations de carte de crédit, elles comprennent des noms, des adresses postales, des adresses e-mail et bien plus encore. « Ne passez pas de commande sur trumpmobile.com à moins dêtre prêt à voir vos informations divulguées. Cest vraiment à ce point-là », a expliqué le YouTuber voidzilla.
Ce qui est encore plus alarmant, cest que cette personne a fourni la preuve quelle avait pu accéder à lintégralité de la base de données. Pour linstant, il est difficile de dire si cela a été fait à des fins malveillantes, mais cela montre à quel point une vulnérabilité comme celle-ci peut être facilement exploitée. De plus, l'équipe derrière le site Trump Mobile n'a toujours pas réagi à cette faille ni pris de mesures directes pour la corriger.
Ce problème de sécurité éclipse complètement le fait que les ventes du téléphone Trump T1 sont bien plus faibles que prévu initialement. Les données divulguées révèlent quenviron 30 000 commandes ont été passées pour lappareil, mais quelles provenaient de seulement 10 000 clients distincts. Cela suggère que les 30 000 commandes totales comprennent probablement lappareil lui-même ainsi que des commandes distinctes pour le service de téléphonie mobile ce qui expliquerait pourquoi des personnes passaient plusieurs commandes.
Ce chiffre est bien en deçà de l'estimation de 590 000 commandes rapportée il y a quelques semaines, ce qui rend difficile de savoir ce qu'il en est réellement. Si le chiffre de 30 000 s'avère exact, il est bien loin des volumes de vente colossaux que l'on observe habituellement pour les meilleurs téléphones actuellement sur le marché.
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