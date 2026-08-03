Android est un système d'exploitation développé par Google, conçu principalement pour les smartphones et les tablettes (à l'origine des appareils mobiles à écran tactile, puis étendu à d'autres appareils, tels que les téléviseurs et les PC), basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres et open source. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde avec 3,9 milliards d'utilisateurs; c'est également le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones. La dernière version, sortie le 16 juin 2026, est Android 17.
La Commission européenne a publié à la mi-juillet 2025 les spécifications techniques d'une application open source de vérification de l'âge dans le cadre de son projet de protection des mineurs en ligne. La France, lItalie, lEspagne, la Grèce, etc. pourront intégrer loutil à leurs propres applications nationales didentification, ou choisir de créer une application indépendante. Cependant, les critiques dénoncent le fait que la version Android s'appuie sur l'API Play Integrity de Google pour la vérification des applications et des appareils. La présence d'un acteur américain comme Google dans le processus hérisse les poils, faisant craindre des cas de violation de données.
Récemment, Google a annoncé que les contrôles dâge sur les appareils Android seraient étendus à léchelle mondiale dici fin 2026, ce qui aura des répercussions sur la manière dont les développeurs et les utilisateurs interagissent avec les applications sur la plateforme. Suite à cette initiative, lAPI Play Age Signals sera mise à la disposition de tous les développeurs Google Play à léchelle mondiale, étendant ainsi ses fonctionnalités au-delà de son déploiement actuel au Brésil et des lancements prévus en Australie et au Canada dici la mi-août.
L'API Play Age Signals permet aux parents de communiquer la tranche d'âge de leur enfant aux applications afin de favoriser des expériences personnalisées et adaptées à l'âge. Les adultes ont également la possibilité de communiquer leur propre âge dans les applications compatibles. L'API transmet ces informations directement aux développeurs, leur permettant ainsi d'adapter le contenu de leurs applications à différents publics.
Pour les créateurs dapplications, Google offre une plus grande flexibilité dans la mise en uvre de ces fonctionnalités de sécurité. Les développeurs pourront choisir les protections adaptées au type de leur application, plutôt que de devoir se conformer à des règles uniformes. Par exemple, les exigences pour une application météo seront différentes de celles applicables aux contenus de divertissement.
Parallèlement à l'introduction de ces fonctionnalités, les parents peuvent gérer le partage d'âge pour toutes les applications Google Play à l'aide de l'API depuis un emplacement unique dans Google Family Link, sans avoir à configurer individuellement les paramètres pour chaque application. Si les parents activent cette option, les enfants reçoivent automatiquement du contenu adapté à leur âge, et les paramètres peuvent être modifiés ou désactivés à tout moment.
En novembre 2025, les lois de vérification de lâge nempêchaient pas les mineurs daccéder aux sites pour adultes. Cest ce qui ressort dune récente étude publiée après le constat additionnel quelles sont même susceptibles de porter atteinte aux droits des adultes. Lune des explications à cet état de choses se trouve dans la disponibilité de solutions comme les VPN ou à lafflux des jeunes internautes vers des plateformes en ligne non conformes aux lois de vérification de lâge.
Un rapport publié début mai 2026 par l'organisation Internet Matters révèle que près d'un tiers des enfants britanniques ont contourné les vérifications d'âge imposées par l'Online Safety Act en moins de deux mois. Parmi les techniques recensées : fausses dates de naissance, cartes d'identité empruntées, personnages de jeux vidéo soumis à la reconnaissance faciale et, fait devenu emblématique, des moustaches dessinées au crayon à sourcils. La loi censée protéger les mineurs en ligne résiste mal à l'ingéniosité de ceux qu'elle est supposée tenir à l'écart.
Voici la présentation de l'API Play Age Signals par Google :
Proposer des expériences plus sûres et adaptées à l'âge des utilisateurs sur Google Play
Garantir une expérience en ligne sûre et protéger les utilisateurs contre tout danger est une priorité absolue pour Google Play. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et investissons sans relâche pour offrir des protections de base sur notre plateforme, tout en donnant aux parents les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions pour leur famille. Il est également important de noter que nous souhaitons donner aux développeurs Play les moyens de proposer des expériences adaptées à lâge des utilisateurs en fonction du contenu de leurs applications.
Dans cette optique, nous franchissons aujourdhui une nouvelle étape importante dans notre partenariat continu avec les parents et les développeurs en annonçant lextension de lAPI Google Play Age Signals à tous les développeurs Play à léchelle mondiale. Après son lancement au Brésil, nous étendrons cette fonctionnalité dabord aux utilisateurs dAustralie et du Canada dici la mi-août, puis la déploierons à léchelle mondiale pour tous les utilisateurs dans le courant de lannée.
Donner aux développeurs les moyens de créer des expériences adaptées à l'âge des utilisateurs
LAPI Play Age Signals est un outil respectueux de la vie privée qui donne aux parents les rênes en leur permettant de communiquer directement aux applications la tranche dâge de leur enfant (par exemple, 16-17 ans). Elle permet également aux adultes de communiquer facilement leur âge lorsque le développeur de lapplication le leur demande. En retour, les développeurs reçoivent les informations dont ils ont besoin pour adapter leurs propres expériences de sécurité et contenus intégrés à lapplication à lâge des utilisateurs.
Nous souhaitons donner aux développeurs la possibilité de choisir les protections adaptées à la nature de leur application. Une application météo, par exemple, ne devrait pas nécessiter les mêmes paramètres de sécurité que les applications de divertissement ou multimédia. Plutôt que...
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