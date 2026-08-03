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Google va étendre dans le monde, d'ici la fin de l'année, ses contrôles d'âge sur Android
Afin de permettre aux développeurs d'identifier les jeunes utilisateurs

Le , par Eliora
2 commentaires

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Google a annoncé que les contrôles d'âge sur les appareils Android seraient étendus à l'échelle mondiale d'ici fin 2026, ce qui aura des répercussions sur la manière dont les développeurs et les utilisateurs interagissent avec les applications sur la plateforme. L'API Play Age Signals permet aux parents de communiquer la tranche d'âge de leur enfant aux applications afin de favoriser des expériences personnalisées et adaptées à l'âge. Les adultes ont également la possibilité de communiquer leur propre âge dans les applications compatibles. L'API transmet ces informations directement aux développeurs, leur permettant ainsi d'adapter le contenu de leurs applications à différents publics. Les parents peuvent gérer le partage d'âge pour toutes les applications Google Play à l'aide de l'API depuis un emplacement unique dans Google Family Link, sans avoir à configurer individuellement les paramètres pour chaque application.

Android est un système d'exploitation développé par Google, conçu principalement pour les smartphones et les tablettes (à l'origine des appareils mobiles à écran tactile, puis étendu à d'autres appareils, tels que les téléviseurs et les PC), basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres et open source. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde avec 3,9 milliards d'utilisateurs; c'est également le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones. La dernière version, sortie le 16 juin 2026, est Android 17.

La Commission européenne a publié à la mi-juillet 2025 les spécifications techniques d'une application open source de vérification de l'âge dans le cadre de son projet de protection des mineurs en ligne. La France, lItalie, lEspagne, la Grèce, etc. pourront intégrer loutil à leurs propres applications nationales didentification, ou choisir de créer une application indépendante. Cependant, les critiques dénoncent le fait que la version Android s'appuie sur l'API Play Integrity de Google pour la vérification des applications et des appareils. La présence d'un acteur américain comme Google dans le processus hérisse les poils, faisant craindre des cas de violation de données.

Récemment, Google a annoncé que les contrôles dâge sur les appareils Android seraient étendus à léchelle mondiale dici fin 2026, ce qui aura des répercussions sur la manière dont les développeurs et les utilisateurs interagissent avec les applications sur la plateforme. Suite à cette initiative, lAPI Play Age Signals sera mise à la disposition de tous les développeurs Google Play à léchelle mondiale, étendant ainsi ses fonctionnalités au-delà de son déploiement actuel au Brésil et des lancements prévus en Australie et au Canada dici la mi-août.

L'API Play Age Signals permet aux parents de communiquer la tranche d'âge de leur enfant aux applications afin de favoriser des expériences personnalisées et adaptées à l'âge. Les adultes ont également la possibilité de communiquer leur propre âge dans les applications compatibles. L'API transmet ces informations directement aux développeurs, leur permettant ainsi d'adapter le contenu de leurs applications à différents publics.


Pour les créateurs dapplications, Google offre une plus grande flexibilité dans la mise en uvre de ces fonctionnalités de sécurité. Les développeurs pourront choisir les protections adaptées au type de leur application, plutôt que de devoir se conformer à des règles uniformes. Par exemple, les exigences pour une application météo seront différentes de celles applicables aux contenus de divertissement.

Parallèlement à l'introduction de ces fonctionnalités, les parents peuvent gérer le partage d'âge pour toutes les applications Google Play à l'aide de l'API depuis un emplacement unique dans Google Family Link, sans avoir à configurer individuellement les paramètres pour chaque application. Si les parents activent cette option, les enfants reçoivent automatiquement du contenu adapté à leur âge, et les paramètres peuvent être modifiés ou désactivés à tout moment.

En novembre 2025, les lois de vérification de lâge nempêchaient pas les mineurs daccéder aux sites pour adultes. Cest ce qui ressort dune récente étude publiée après le constat additionnel quelles sont même susceptibles de porter atteinte aux droits des adultes. Lune des explications à cet état de choses se trouve dans la disponibilité de solutions comme les VPN ou à lafflux des jeunes internautes vers des plateformes en ligne non conformes aux lois de vérification de lâge.

Un rapport publié début mai 2026 par l'organisation Internet Matters révèle que près d'un tiers des enfants britanniques ont contourné les vérifications d'âge imposées par l'Online Safety Act en moins de deux mois. Parmi les techniques recensées : fausses dates de naissance, cartes d'identité empruntées, personnages de jeux vidéo soumis à la reconnaissance faciale et, fait devenu emblématique, des moustaches dessinées au crayon à sourcils. La loi censée protéger les mineurs en ligne résiste mal à l'ingéniosité de ceux qu'elle est supposée tenir à l'écart.

Voici la présentation de l'API Play Age Signals par Google :

Proposer des expériences plus sûres et adaptées à l'âge des utilisateurs sur Google Play

Garantir une expérience en ligne sûre et protéger les utilisateurs contre tout danger est une priorité absolue pour Google Play. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et investissons sans relâche pour offrir des protections de base sur notre plateforme, tout en donnant aux parents les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions pour leur famille. Il est également important de noter que nous souhaitons donner aux développeurs Play les moyens de proposer des expériences adaptées à lâge des utilisateurs en fonction du contenu de leurs applications.

Dans cette optique, nous franchissons aujourdhui une nouvelle étape importante dans notre partenariat continu avec les parents et les développeurs en annonçant lextension de lAPI Google Play Age Signals à tous les développeurs Play à léchelle mondiale. Après son lancement au Brésil, nous étendrons cette fonctionnalité dabord aux utilisateurs dAustralie et du Canada dici la mi-août, puis la déploierons à léchelle mondiale pour tous les utilisateurs dans le courant de lannée.

Donner aux développeurs les moyens de créer des expériences adaptées à l'âge des utilisateurs

LAPI Play Age Signals est un outil respectueux de la vie privée qui donne aux parents les rênes en leur permettant de communiquer directement aux applications la tranche dâge de leur enfant (par exemple, 16-17 ans). Elle permet également aux adultes de communiquer facilement leur âge lorsque le développeur de lapplication le leur demande. En retour, les développeurs reçoivent les informations dont ils ont besoin pour adapter leurs propres expériences de sécurité et contenus intégrés à lapplication à lâge des utilisateurs.

Nous souhaitons donner aux développeurs la possibilité de choisir les protections adaptées à la nature de leur application. Une application météo, par exemple, ne devrait pas nécessiter les mêmes paramètres de sécurité que les applications de divertissement ou multimédia. Plutôt que...
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2 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 03/08/2026 à 14:19
Bravo aux pro-vérification d'âge : Le projet c'était de siphonner vos données, et d'attaquer votre vie privé avec la complicité GAFAM et gouvernement :
L'enfer est pavé de bonnes intentions
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kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 03/08/2026 à 15:43
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Bravo aux pro-vérification d'âge : Le projet c'était de siphonner vos données, et d'attaquer votre vie privé avec la complicité GAFAM et gouvernement :
L'enfer est pavé de bonnes intentions
Sauf qu'ici, il n'y a pas de bonnes intentions. Dès le départ, c'est du traçage avec des excuses.
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