Google lance Android 17, apportant des capacités d'IA agentique avec Gemini Intelligence, un outil de contrôle anti-doomscrolling avec Pause Point et de meilleurs outils pour les créateurs de contenu

Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus utilisée est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; c'est le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones, mais aussi pour les tablettes.
En janvier 2026, des fuites concernant Android 17 ont fait surface en ligne. Selon le rapport, l'un des changements les plus notables dans Android 17 serait le nouvel effet de flou appliqué aux éléments de l'interface utilisateur du système. L'outil d'enregistrement d'écran ferait également l'objet d'une refonte majeure. Au lieu du menu contextuel actuel, Android 17 proposerait une interface flottante avec des options simplifiées. Par ailleurs, la fuite suggère également qu'Android 17 sera doté d'une option « verrouiller l'application » lorsque l'on appuie longuement sur les applications.
Récemment, Google a lancé Gemini Intelligence, une mise à niveau majeure de l'écosystème Android qui transforme le smartphone d'un outil réactif en un assistant proactif. L'entreprise intègre l'IA « agentique » dans les tâches quotidiennes, permettant aux utilisateurs de rester concentrés sur ce qui compte le plus. Selon Google, Gemini Intelligence est capable deffectuer des actions complexes en plusieurs étapes sur différentes applications. Gemini travaille en arrière-plan, fournissant des notifications de progression en temps réel jusquà ce que la tâche soit prête pour votre confirmation finale.
Outre cette annonce, Google vient également de lancer Android 17, la dernière version de son système d'exploitation mobile, avec des mises à jour concernant le bien-être numérique, la création de contenu, le partage multiplateforme, Android Auto, la sécurité et la migration des appareils. L'une des nouveautés les plus remarquables est Gemini Intelligence, qui apporte des capacités d'IA agentique aux téléphones Android afin que l'assistant puisse interagir avec les applications et effectuer des tâches plus spécifiques via des commandes vocales. Mais Android 17 va au-delà de l'IA avec des mises à jour concernant les limites des applications, l'enregistrement vidéo mobile, Quick Share, la migration depuis iPhone, Android Auto et la sécurité.
L'une des fonctionnalités non liées à l'IA les plus remarquables est Pause Point, un outil de bien-être numérique conçu pour aider à mettre fin au « doomscrolling » en ajoutant un délai de 10 secondes avant l'ouverture d'applications distrayantes, ainsi que des invites de respiration, des minuteurs de session et une résistance accrue pour le désactiver. Android 17 ajoute également Screen Reactions, qui permet aux utilisateurs denregistrer leur écran tout en apparaissant en superposition via la caméra selfie pour créer des vidéos de réactions ou des tutoriels, un peu comme ces vidéos TikTok et YouTube Shorts où quelquun commente une autre vidéo.
La mise à jour apporte également une prise en charge améliorée dInstagram avec Ultra HDR, Night Sight, loptimisation pour les tablettes, des fonctionnalités dédition exclusives, Adobe Premiere Pro sur Android, la prise en charge du format vidéo APV sur certains modèles phares, ainsi que des emojis 3D repensés avec plus de profondeur et de détails pour lensemble des 4 000 emojis Android.
La mise à jour améliore également la connectivité et la transition entre appareils. L'interopérabilité entre Quick Share et AirDrop s'étend à davantage de fabricants de téléphones comme Xiaomi et d'applications comme WhatsApp, tandis que la migration d'iPhone vers Android...
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