Google confirme son intention de mettre fin à ChromeOS en 2034, son service d'assistance explique comment Googlebooks, basé sur Android, prendra le relais

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a confirmé avoir vu la fusion entre Android et la plateforme PC de Google, ChromeOS, qu'il qualifiait d'« incroyable ». Rick Osterloh, de Google, avait détaillé les plans visant à intégrer l'IA Gemini et la pile Android complète à l'informatique de bureau. Le projet de fusion visait à unifier les expériences mobiles et PC sur une base technique unique. Il s'agissait de la validation la plus concrète de la stratégie de plateforme de Google par un dirigeant depuis l'annonce officielle en juillet.
En mai 2026, l'ère des Chromebooks était révolue et avait cédé la place à celle du Googlebook. Google avait annoncé sa nouvelle génération d'ordinateurs portables ; mais cette fois-ci, plutôt que d'être conçus autour de Chrome, ils s'articulaient autour de Gemini Intelligence. Lidée de Google derrière Gemini Intelligence était de faire évoluer lIA pour quelle séloigne des questions-réponses et soriente davantage vers une collaboration fluide. Avec le Googlebook, tout ce qui se trouvait sur le téléphone de l'utilisateur était accessible directement sur son ordinateur portable. Pour l'instant, Google s'était contenté de donner un aperçu du Googlebook et n'avait fourni aucune information concernant sa sortie.
Désormais, une nouvelle ère s'ouvre pour les ordinateurs portables de Google, puisque la société s'apprête à lancer la première vague de Googlebooks, qui fonctionnent sous un système d'exploitation basé sur Android. Google continuera toutefois à maintenir ChromeOS pendant plusieurs années encore, et la société a apporté des précisions sur la durée pendant laquelle elle assurera le support de ce système d'exploitation actuel. Selon une page dassistance destinée aux utilisateurs professionnels et aux établissements denseignement, Google continuera à publier des mises à jour et des correctifs de sécurité pour Chrome OS jusquà la mi-2034. Des demandes ont également été adressées à Google pour préciser si ce calendrier sappliquait également à la version grand public de Chrome OS.
Google a promis que les Chromebooks bénéficieraient dun support de 10 ans ; l'acquéreur d'un tel appareil récemment acheté peut dès lors se demander comment cela sarticule avec la transition de lentreprise vers un nouveau système dexploitation. « Pour les appareils éligibles achetés aujourdhui dont le cycle de support de 10 ans sétend au-delà de 2034, Google sengage à faciliter la transition vers Googlebook OS, de nombreux appareils proposant des parcours de migration directs », précisait la page dassistance.
Une note distincte précisait que « bon nombre des tout derniers Chromebooks pourront passer au système dexploitation Googlebook ». Google a promis de donner prochainement plus de détails sur ce à quoi cela ressemblera. Lentreprise prévoit également de déployer les premières fonctionnalités de gestion des appareils sous Googlebook OS pour les utilisateurs professionnels et du secteur de léducation au cours du second semestre 2027. La société a annoncé les Googlebooks à loccasion de sa conférence des développeurs I/O plus tôt cette année, et a dévoilé ses nouveaux ordinateurs portables la semaine dernière, au moment même où elle ouvrait les précommandes pour ces modèles. Les premiers Googlebooks seront disponibles le 4 octobre et ont déjà fait l'objet de tests en avant-première.
En novembre 2024, la fusion imminente de ChromeOS et Android marquait un tournant stratégique pour Google, face à la domination d'Apple dans l'univers des ordinateurs portables et des tablettes Arm. ChromeOS, bien que prometteur pour prolonger la durée de vie du matériel x86, avait été freiné par son manque de compatibilité avec les applications Android et l'émergence de produits Arm plus performants. Google visait à intégrer l'IA et le silicium personnalisé dans ses futurs appareils pour rivaliser avec les MacBooks et iPads d'Apple, ainsi qu'avec les ordinateurs portables Windows Arm soutenus par Microsoft Copilot. La « fin » de ChromeOS ne marquait pas l'arrêt de son développement, mais plutôt une réinvention profonde de la vision que Google avait pour cette plateforme.
Voici la publication de Google :
Ce que l'annonce concernant Googlebook implique pour vos appareils ChromeOS
Depuis 2011, nous navons cessé daméliorer Chrom OS afin doffrir une expérience Chromebook sécurisée, rapide et riche en fonctionnalités à des millions délèves, denseignants et dentreprises à travers le monde. Nous avons récemment lancé Googlebooks, une nouvelle gamme dappareils conçus pour offrir une plus grande polyvalence, des performances améliorées et des fonctionnalités utiles, optimisés pour Gemini Intelligence. Pour rendre ces nouvelles expériences possibles, nous présentons Googlebook OS, un nouveau système dexploitation qui réunit le meilleur de ChromeOS et de la pile technologique Android.
Cette évolution technique permet une interopérabilité fluide entre appareils, la prise en charge native des applications et des outils de productivité intelligents, tout en conservant les principes fondamentaux qui ont fait des Chromebooks des outils précieux pour les environnements éducatifs et professionnels : sécurité, simplicité, rapidité, partage et facilité de gestion. Alors que le déploiement initial de Googlebook sadresse dabord aux particuliers, notre feuille de route commerciale suit un calendrier mûrement réfléchi, sétalant sur plusieurs années.
La première vague de fonctionnalités de gestion essentielles commencera à être déployée au second semestre 2027. Nous nous engageons à assurer une transition fluide et transparente pour les établissements scolaires et les entreprises. Cet article du centre daide a pour but de répondre aux questions courantes que les administrateurs informatiques pourraient se poser concernant limpact de cette annonce sur leur parc dappareils existant. Nous continuerons à mettre à jour cette page à mesure que nous disposerons de plus dinformations.
Résumé de nos priorités
- Nous continuerons à prendre en charge les Chromebooks actuels fonctionnant sous Chrome OS, conformément à notre politique de mise à jour automatique, et les Chromebooks dont vous disposez aujourdhui continueront à recevoir des mises à jour pendant toute leur durée de vie prise en charge. Les Chromebooks restent disponibles pour tous les déploiements scolaires et dentreprise.
- Vos abonnements « ChromeOS Enterprise Upgrade » et « ChromeOS Education Upgrade » actifs, associés à vos appareils existants, seront maintenus et conserveront leurs capacités de gestion actuelles.
- Bon nombre de nos tout derniers Chromebooks pourront passer à Googlebook OS. Des informations détaillées sur les parcours de migration et léligibilité des appareils seront communiquées prochainement.
- Nous travaillons à la mise en place dune expérience de gestion complète pour les Googlebooks, dont le déploiement débutera au second semestre 2027.
- Nous restons engagés envers notre écosystème de développeurs web. Bien que nous prenions en charge et optimisions les applications Android à mesure que nous développons cette expérience, nous continuons de croire en la valeur que les applications web apportent aux organisations, et nous continuerons à prendre en charge la gestion des applications web pour les administrateurs informatiques ainsi quun ensemble robuste dAPI pour les développeurs web.
Source : Google
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