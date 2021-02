Le système d’exploitation mobile Android est à la version 11 et Google travaille sur la prochaine version. La version finale d'Android 12 devrait être publiée en septembre, mais la première version Preview pour les développeurs est attendue au cours de ce mois. Une fuite en ligne d’un document, censé présenter les derniers changements dans la nouvelle version d’Android aux partenaires, a permis à un développeur de la communauté XDA Developers, Mishaal Rahman, de voir des captures d'écran présentant ce qui semble être la nouvelle interface utilisateur et quelques changements fonctionnels présumés du système d’exploitation.Si Google suit le même processus de publication du système d’exploitation de l'année dernière, la première version Developer Preview d’Android 12 devrait être lancée ce mois-ci. Avant cela, une fuite en ligne, lors des briefings de Google avec des partenaires OEM, montre des maquettes de conception d'Android 12 présentant une révision visuelle radicale du système d'exploitation de Google. Des captures d’écrans, présentées par un rapport publié lundi par XDA Developers, montrent une couleur sable tirée du papier peint de collines et de dunes de teinte similaire.Cet accent sable est utilisé pour tout colorier, de la barre de recherche aux widgets. Ce schéma de couleurs semble être un énorme changement par rapport au schéma de couleurs tout blanc d'Android 11, mais le choix de thèmes sur les téléphones reviendra probablement entièrement à l'utilisateur une fois qu’Android 12 sera lancé. Un rapport récent de 9to5Google a affirmé que Google lancerait un système de thème approfondi dans Android 12 qui permettrait au système et aux applications tierces de se recolorer en fonction des préférences de l'utilisateur.On peut lire dans le rapport publié en fin janvier ce qui suit : « Il est intéressant de noter que les couleurs de votre thème Android 12 devraient également pouvoir être choisies automatiquement en fonction de votre fond d'écran actuel. Lorsque vous changez de fond d'écran, Android devrait pouvoir passer en toute transparence à de nouvelles couleurs similaires à la palette de couleurs de votre fond d'écran ».C’est exactement ce qui se passe selon les maquettes fuitées. Les couleurs de l'interface utilisateur correspondent très bien au fond d'écran. Un fond d'écran de couleur beige génère un panneau de notification, des icônes, des paramètres, des widgets et bien d'autres choses encore tirant leur couleur sur le beige. Même l'application de l'appareil photo est coloriée dans le même thème. Android possède depuis très longtemps un code inutilisé pour un moteur de thème. Le choix automatique des couleurs de l'interface utilisateur a été lancé dans Android 5 avec l'API Palette, lorsque Google a commencé à envisager de l'utiliser pour une application de musique. Il semble que ces choix devraient maintenant être utilisés dans Android 12.Une comparaison rapide avec l’interface utilisateur sur Android 11 (captures ci-dessus ), on remarque que la barre d'état noire en haut de l’écran a disparu, remplacée par une feuille unique qui sert de fond de notification. L'heure et la date ont changé de place, la date étant maintenant au-dessus. Les réglages rapides (Quick Settings) ne sont plus dans une boîte, et ils ont été réduits à quatre au lieu de six. Les formes des items du Quick Settings étaient configurables dans le passé, mais il semble maintenant qu'il y a un mélange de formes, les réglages désactivés ayant un fond carré et les réglages activés un cercle.La conception du reste du panneau de notification n'est pas très différente, à part les coins arrondis. Une des particularités de cette maquette est que les coins arrondis sont visibles. Cette conception a été brièvement utilisée lors de la publication de la version Developer Preview d'Android 10, mais n'a jamais été publiée.De nombreuses maquettes détaillent l’ajout de nouveaux indicateurs de confidentialité. À ce propos, il semble que Google pourrait ajouter de nouvelles fonctions de protection de la vie privée dans Android 12. Dans la nouvelle version d'Android, vous pouvez recevoir un avertissement sous la forme d'indicateurs de barre d'état chaque fois qu'une application utilise la caméra ou le microphone ou encore les autorisations de localisation. En appuyant sur ces icônes de la barre d'état, vous pouvez voir apparaître une fenêtre contextuelle en haut de l'écran qui vous indique exactement quelle(s) application(s) utilise(nt) la caméra ou le microphone. Google teste ces puces de confidentialité depuis plus de deux ans maintenant, il serait donc bon de les voir enfin apparaître dans Android 12.Une maquette montre à quoi ressemblerait l'interface utilisateur contextuelle ; elle identifie non seulement les applications qui utilisent actuellement la caméra, le microphone ou l'emplacement, mais aussi les applications qui ont utilisé la permission "récemment". Chaque ligne de la fenêtre contextuelle de confidentialité est accompagnée d'un outil de paramétrage qui vous permet de bloquer les paramètres de l'application en question.En rapport avec ce changement, il y a une prétendue refonte des paramètres de "Vie privée" dans Android 12. Les nouveaux paramètres de confidentialité peuvent contenir des boutons pour désactiver la caméra et couper le microphone, en plus de l'accès à la localisation. Vous pouvez déjà désactiver tous les capteurs de votre appareil en utilisant la tuile "Capteurs désactivés" du réglage rapide, mais cette tuile ne peut être affichée qu'une fois que vous avez activé les options de développement. Android 12 peut rendre ces capteurs plus accessibles à l'utilisateur en les plaçant dans les paramètres de confidentialité.Cet écran de confidentialité semble également présenter un nouveau design pour les paramètres. En plus de la nouvelle palette de couleurs, il semble que Google s'inspire de Samsung et de certains autres équipementiers Android pour concevoir des écrans de paramètres en tenant compte de l'accessibilité. Il y a une énorme bannière "Vie privée" en haut, avec beaucoup d'espace blanc au-dessus, qui pousse le début de la liste des paramètres vers le bas à partir du haut du téléphone. La plupart des implémentations de cette fonctionnalité réduisent la bannière du haut une fois que vous commencez à faire défiler la liste.Le dernier élément nouveau dans les maquettes est un widget de "conversations". Il semble montrer une personne ou un groupe de discussion et les messages ou appels récents de cette personne. Il semble combiner les messages de plusieurs applications en un seul widget, ce qui serait possible grâce aux API de notification existantes. Les notifications entrantes sont déjà associées à un contact à des fins de messagerie prioritaire, donc le regroupement de tous ces messages dans un widget "personne" unique fonctionnerait bien.Il est tout étrange que les maquettes montrent le widget de conversation sous différentes formes, toutefois, il semble que Google veuille mettre l’accent sur les widgets dans Android 12. Le premier Android 11 Developer Preview a été lancé l'année dernière le 19 février 2020 , nous verrons donc probablement des versions fonctionnelles d'Android 12 dans une semaine ou un peu plus tard.Étant donné la nature précoce de cette fuite de conception d'Android 12, tout ce qui est vu ici est susceptible de changer pendant la période de lancement des versions Developer Preview. Ces maquettes pourraient juste être destinées à faire comprendre aux fabricants de téléphones qu’il y a une refonte radicale dans Android 12.Source : XDA DevelopersQue pensez-vous de cette refonte majeure avec une interface utilisateur aux couleurs changeantes ?La refonte prend aussi en compte de nouveaux indicateurs de confidentialité. Google serait-il en train de renforcer la protection de la vie privée dans Android 12 ?Qu’appréciez-vous dans cette nouvelle approche par rapport à Android 11 ?