Android 14 Beta 2 corrigera de nombreux bugs côté développeur et utilisateur trouvés dans la première version bêta. Google améliore l'expérience de l'appareil photo avec la prise en charge native des images HDR 10 bits pour des couleurs encore plus riches et éclatantes. Le format d'image Ultra HDR (v0.9.1) utilisé par Google est entièrement compatible avec les images JPEG, de sorte que les applications pourront afficher les images HDR en tant que SDR si nécessaire. Google ajoute également la prise en charge de la capture d'images compressées sur 10 bits sur les appareils pris en charge.Android 14 permettra également aux applications et aux extensions de gérer des temps de traitement plus longs pour améliorer les images à faible luminosité. L'utilisation des extensions prendra désormais en charge le tapotement pour la mise au point et le zoom, et la fonction postview permettra d'obtenir plus rapidement des images moins traitées. Le zoom dans le capteur est également pris en charge de manière native.Les nouvelles fonctionnalités du geste de retour prédictif qui arrivent sur Android 14 reçoivent plus d'ajustements du côté des développeurs avec la bêta 2. La dernière version bêta ajoute également la prise en charge de l'audio sans perte sur USB. Cela signifie que vous pourrez vous connecter à des casques et des amplificateurs de qualité audiophile sans aucun mixage, réglage de volume ou traitement de l'audio. Google indique qu'il travaille avec des partenaires OEM pour permettre la prise en charge de l'audio USB sans perte sur les appareils qui seront commercialisés dans le courant de l'année.Google intègre également Health Connect à Android 14. Health Connect stocke vos données de santé et de fitness et permet aux utilisateurs de gérer le partage de ces données entre les applications. Health Connect permettra également de partager des itinéraires d'exercice.Android 14 s'enrichit également d'une nouvelle boîte de dialogue d'autorisation d'exécution des données de localisation qui informera les utilisateurs chaque fois qu'une application voudra partager des données de localisation avec des tiers. Les utilisateurs recevront également des notifications si l'une des applications disposant d'une autorisation de localisation modifie ses autorisations de partage de données. Toutes ces fonctionnalités seront accessibles dans le menu des paramètres de l'appareil.Android 14 devrait entrer dans la phase de stabilité de la plateforme avec la publication de la version bêta 3 en juin prochain. Google proposera ensuite deux autres versions bêta avant que la version commerciale finale ne soit prête.Source : GoogleQue pensez-vous de cette version bêta d'Android 14 ? L'avez-vous déjà testé et comment l'évaluez-vous ?Quelles améliorations vous semblent les plus intéressantes ?