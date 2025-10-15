IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

« De loin le téléphone pliable le plus fragile que j'ai jamais testé », le Google Pixel 10 Pro Fold explose lors du test de résistance de JerryRigEverything
Car la société n'a pas corrigé une faiblesse

Le , par Jade Emy
3 commentaires

0PARTAGES

6  0 
« De loin le téléphone pliable le plus fragile que j'ai jamais testé », le Google Pixel 10 Pro Fold explose lors du test de résistance de JerryRigEverything, car la société n'a pas corrigé une faiblesse.

Dans le cadre du célèbre test de résistance de JerryRigEverything, Zack Nelson plie des téléphones pour vérifier s'ils peuvent se casser. Ce test a provoqué la rupture du Pixel 10 Pro Fold au niveau d'une de ses antennes, ce qui a endommagé la batterie de l'appareil, provoquant un court-circuit et une intense réaction thermique. Ces dommages ont conduit à la première explosion de batterie en dix ans d'histoire des tests de résistance sur la chaîne YouTube JerryRigEverything.

Google Pixel est une marque d'appareils électroniques grand public portables développée par Google qui fonctionne sous la version Pixel du système d'exploitation Android ou sous le système d'exploitation ChromeOS. La gamme principale de produits Pixel se compose de smartphones Android, produits depuis octobre 2016 en remplacement de l'ancienne gamme Nexus. Les modèles actuels sont le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold. La marque Pixel comprend également des ordinateurs portables et des tablettes, ainsi que plusieurs accessoires. Elle a été lancée en février 2013 avec le Chromebook Pixel.

Google a présenté le Pixel 10 Pro Fold comme le téléphone pliable le plus résistant, avec un indice IP68 de résistance à l'eau et à la poussière, une nouvelle charnière et une batterie plus grande avec recharge Qi2. Tout cela s'est effondré en un clin d'il lors d'un test de résistance réalisé par le YouTuber Zack Nelson, animateur de JerryRigEverything.

Dans le cadre du célèbre test de résistance de JerryRigEverything, Zack Nelson plie des téléphones pour vérifier s'ils peuvent se casser. Ce test a provoqué la rupture du Pixel 10 Pro Fold au niveau d'une de ses antennes, ce qui a endommagé la batterie de l'appareil, provoquant un court-circuit et une intense réaction thermique. Ces dommages ont conduit à la première explosion de batterie en dix ans d'histoire des tests de résistance sur la chaîne YouTube JerryRigEverything. Au cours des dix dernières années, Nelson a testé pratiquement tous les smartphones grand public disponibles sur le marché.


Zack Nelson affirme que cette défaillance était facilement prévisible, car Google n'avait pas corrigé les faiblesses qu'il avait repérées sur ses précédents modèles pliables. Il explique que le Pixel Fold original et le Pixel 9 Pro Fold avaient tous deux les mêmes antennes fragiles, et compare le Pixel 10 Pro Fold à une troisième Étoile de la Mort dotée du même port d'échappement. Au-delà de la défaillance de la batterie, Nelson a également remis en question l'indice IP du Pixel 10 Pro Fold, qui a échoué au test du sable de JerryRigEverything. Malgré l'indice IP68, de fines particules se sont infiltrées dans la charnière, provoquant des craquements. Nelson a conclu que seul l'écran était probablement étanche à la poussière, mais pas la charnière.

À l'issue du test, le YouTuber a qualifié le Pixel 10 Pro Fold de « de loin le téléphone pliable le plus fragile que j'ai jamais testé ». Son résultat est loin de celui obtenu par le Galaxy Z Fold 7. Le dernier téléphone pliable de Samsung n'est pas étanche à la poussière, mais il a survécu au test du sable sans laisser de débris pénétrer dans la charnière. Plus important encore, le téléphone de Samsung ne s'est pas cassé lorsqu'il a été plié.

Cet échec suggère qu'il existe un risque accru d'incidents dangereux avec cet appareil, et Google devrait s'en inquiéter. Pire encore, l'entreprise n'a pas corrigé une faiblesse bien connue. Nous nous plaignons que le design des smartphones devient ennuyeux, mais lorsque l'esthétique cède la place à la sécurité, la nature du problème devient complètement différente.

Pourtant, pour ces plans d'avenir, Google a officiellement confirmé son intention de fusionner ChromeOS et Android en une seule plateforme, marquant ainsi une avancée significative après des années de spéculations. Lors d'une interview, Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez Google, a confirmé que cette stratégie visait à offrir une expérience multi-appareils plus intégrée, afin d'améliorer l'écosystème Android et la compatibilité des applications entre différents appareils, même si le déploiement complet pourrait encore prendre plusieurs années.

Et vous ?

Pensez-vous que ce test est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Samsung gagne des parts de marché aux dépens d'Apple aux États-Unis grâce à l'essor des téléphones pliables : Apple est passée de 56 % à 49 %, tandis que Samsung est passée de 23 % à 31 %

Xiaomi clone le Galaxy Fold, le rend 40 % plus fin et ajoute une batterie plus puissante. Le nouveau Mix Fold 2 de Xiaomi se présente comme un concurrent sérieux du Samsung Galaxy Z Fold 4

Un défaut d'écran de son Samsung Galaxy Z Flip 3 pousse Juhani Lehtimäki à remettre en cause la fiabilité des téléphones pliables. La firme aurait refusé de réparer l'écran qui est sous garantie
Vous avez lu gratuitement 645 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

3 commentaires
Commenter Signaler un problème
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 15/10/2025 à 13:13
Non, un téléphone pliable fragile?

Mais quelle surprise... Petite info pour les "neuneu", qui dit "pliable", dit "fragile" mais ce n'est pas ce qui bloque les fabricants de téléphone qui se proposent de vous vendre un nouvel appareil tous les 6 mois...

Est-ce que vous savez ce qu'est la fatigue d'un matériau?

Allez dans votre salle-de-bain, prenez un coton-tige (vous savez cette objet moderne se composant d'une tige en plastique avec à ses 2 extrémités une boule de ouate) et vous pliez à plusieurs reprises au même endroit la tige en plastique...

L'endroit plié va commencer par changer de couleur (une tige bleue va devenir blanche au niveau de la pliure), puis la tige va se casser en 2 au niveau de la pliure!

C'est exactement la même chose au niveau d'un écran pliable... La seule question est de savoir quel est le nombre d'ouverture/fermeture prévu par le constructeur avant la casse!!!
1  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 15/10/2025 à 13:53
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
et vous pliez à plusieurs reprises au même endroit la tige en plastique...
C'est interdit les cotons tiges en plastique.
Environnement. La vente des cotons-tiges en plastique sera interdite dès le 1er janvier 2020

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Non, un téléphone pliable fragile?
Les gens qui achètent des téléphones pliables savent qu'ils vont casser vite.
C'est écrit de toute façon.

Par exemple il y a Samsung qui arrive et qui dit "Le Galaxy Z Fold 7 peut être plié 500 000 fois". (c'est testé en laboratoire comme dans les vidéos "Live test: Watch how many folds the Galaxy Fold can take" ce n'est pas représentatif de la réalité, si ils disent 500 000 ça veut dire que t'as de la chance si le téléphone en supporte 200 000)
Donc le consommateur sait qu'il abime son smartphone à chaque fois qu'il le plie.

====
Bref là c'est juste pour dire qu'il y a plus solide que le Google Pixel 10 Pro Fold.
0  0 
Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 15/10/2025 à 13:58
L'usage qui a provoqué l'emballement thermique n'est pas correct, mais il a suffit de très peu de force pour percer la batterie. Clairement, ça pourrait arriver accidentellement sans grande difficulté.

Quand je pense qu'on m'a interdit de prendre en avion une bouteille de crème solaire transparente pleine à 20%, au prétexte qu'il "est marqué 110mL sur le flacon, donc on ne peut pas savoir si 20% de 110mL ça fait plus de 100mL" (limite autorisée).

Ce téléphone de frimeur devrait être interdit tant qu'il continue d'exploser.
0  0 

 