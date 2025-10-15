« De loin le téléphone pliable le plus fragile que j'ai jamais testé », le Google Pixel 10 Pro Fold explose lors du test de résistance de JerryRigEverything, car la société n'a pas corrigé une faiblesse.

Dans le cadre du célèbre test de résistance de JerryRigEverything, Zack Nelson plie des téléphones pour vérifier s'ils peuvent se casser. Ce test a provoqué la rupture du Pixel 10 Pro Fold au niveau d'une de ses antennes, ce qui a endommagé la batterie de l'appareil, provoquant un court-circuit et une intense réaction thermique. Ces dommages ont conduit à la première explosion de batterie en dix ans d'histoire des tests de résistance sur la chaîne YouTube JerryRigEverything.
Google Pixel est une marque d'appareils électroniques grand public portables développée par Google qui fonctionne sous la version Pixel du système d'exploitation Android ou sous le système d'exploitation ChromeOS. La gamme principale de produits Pixel se compose de smartphones Android, produits depuis octobre 2016 en remplacement de l'ancienne gamme Nexus. Les modèles actuels sont le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold. La marque Pixel comprend également des ordinateurs portables et des tablettes, ainsi que plusieurs accessoires. Elle a été lancée en février 2013 avec le Chromebook Pixel.
Google a présenté le Pixel 10 Pro Fold comme le téléphone pliable le plus résistant, avec un indice IP68 de résistance à l'eau et à la poussière, une nouvelle charnière et une batterie plus grande avec recharge Qi2. Tout cela s'est effondré en un clin d'il lors d'un test de résistance réalisé par le YouTuber Zack Nelson, animateur de JerryRigEverything.
Dans le cadre du célèbre test de résistance de JerryRigEverything, Zack Nelson plie des téléphones pour vérifier s'ils peuvent se casser. Ce test a provoqué la rupture du Pixel 10 Pro Fold au niveau d'une de ses antennes, ce qui a endommagé la batterie de l'appareil, provoquant un court-circuit et une intense réaction thermique. Ces dommages ont conduit à la première explosion de batterie en dix ans d'histoire des tests de résistance sur la chaîne YouTube JerryRigEverything. Au cours des dix dernières années, Nelson a testé pratiquement tous les smartphones grand public disponibles sur le marché.
Zack Nelson affirme que cette défaillance était facilement prévisible, car Google n'avait pas corrigé les faiblesses qu'il avait repérées sur ses précédents modèles pliables. Il explique que le Pixel Fold original et le Pixel 9 Pro Fold avaient tous deux les mêmes antennes fragiles, et compare le Pixel 10 Pro Fold à une troisième Étoile de la Mort dotée du même port d'échappement. Au-delà de la défaillance de la batterie, Nelson a également remis en question l'indice IP du Pixel 10 Pro Fold, qui a échoué au test du sable de JerryRigEverything. Malgré l'indice IP68, de fines particules se sont infiltrées dans la charnière, provoquant des craquements. Nelson a conclu que seul l'écran était probablement étanche à la poussière, mais pas la charnière.
À l'issue du test, le YouTuber a qualifié le Pixel 10 Pro Fold de « de loin le téléphone pliable le plus fragile que j'ai jamais testé ». Son résultat est loin de celui obtenu par le Galaxy Z Fold 7. Le dernier téléphone pliable de Samsung n'est pas étanche à la poussière, mais il a survécu au test du sable sans laisser de débris pénétrer dans la charnière. Plus important encore, le téléphone de Samsung ne s'est pas cassé lorsqu'il a été plié.
Cet échec suggère qu'il existe un risque accru d'incidents dangereux avec cet appareil, et Google devrait s'en inquiéter. Pire encore, l'entreprise n'a pas corrigé une faiblesse bien connue. Nous nous plaignons que le design des smartphones devient ennuyeux, mais lorsque l'esthétique cède la place à la sécurité, la nature du problème devient complètement différente.
Pourtant, pour ces plans d'avenir, Google a officiellement confirmé son intention de fusionner ChromeOS et Android en une seule plateforme, marquant ainsi une avancée significative après des années de spéculations. Lors d'une interview, Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez Google, a confirmé que cette stratégie visait à offrir une expérience multi-appareils plus intégrée, afin d'améliorer l'écosystème Android et la compatibilité des applications entre différents appareils, même si le déploiement complet pourrait encore prendre plusieurs années.
