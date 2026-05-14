Google présente les nouveautés en matière de sécurité et de confidentialité sur Android 17 en 2026, notamment l'extension de la détection des menaces en temps réel et la confidentialité de l'IA

Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus utilisée est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; c'est le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones, mais aussi pour les tablettes.
Google vient également de lancer Android 17, la dernière version de son système d'exploitation mobile, avec des mises à jour concernant le bien-être numérique, la création de contenu, le partage multiplateforme, Android Auto, la sécurité et la migration des appareils. L'une des nouveautés les plus remarquables est Gemini Intelligence, qui apporte des capacités d'IA agentique aux téléphones Android afin que l'assistant puisse interagir avec les applications et effectuer des tâches plus spécifiques via des commandes vocales. Mais Android 17 va au-delà de l'IA avec des mises à jour concernant les limites des applications, l'enregistrement vidéo mobile, Quick Share, la migration depuis iPhone, Android Auto et la sécurité.
Avec le lancement d'Android 17, Google présente également les nouveautés en matière de sécurité et de confidentialité sur Android. Selon Google, ils développent des protections de pointe basées sur l'IA et les mesures de sécurité avancées d'Android afin de garantir que chaque utilisateur soit protégé contre l'évolution constante des menaces. Google affirme : "Alors que nous nous tournons vers la suite de l'année 2026, notre priorité est de développer ces défenses intelligentes pour les rendre encore plus transparentes et puissantes."
Voici l'annonce de Google :
Nouveautés en matière de sécurité et de confidentialité sur Android en 2026
Renforcement de nos protections contre les appels frauduleux liés aux opérations bancaires
Les escrocs se font passer pour des institutions financières afin d'inciter les utilisateurs à transférer de l'argent ou à divulguer leurs informations bancaires. En utilisant des systèmes d'appel via Internet pour modifier leur identifiant d'appelant, une pratique également appelée « spoofing », les escrocs peuvent faire croire que leur appel provient d'une entreprise familière et de confiance, comme votre banque ou votre institution financière. Ces appels usurpés sont l'un des principaux vecteurs des escroqueries par ingénierie sociale et des fraudes financières, qui causent des pertes annuelles estimées à 980 millions de dollars dans le monde.
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Pour lutter contre ce phénomène, nous collaborons avec certaines banques et institutions financières afin de protéger leurs clients grâce aux appels financiers vérifiés, une nouvelle fonctionnalité de protection contre l'usurpation d'identité téléphonique conçue pour préserver la sécurité de votre argent et de vos informations personnelles. Elle protège les utilisateurs en mettant automatiquement fin aux appels provenant de numéros usurpés qui se font passer pour des applications financières participantes.
Si vous avez installé l'application d'une banque ou d'une institution financière participante et que vous vous êtes connecté, Android vérifie discrètement en arrière-plan les appels entrants.
- Lorsque vous recevez un appel qui semble provenir de votre banque ou de votre institution financière, Android demande à l'application de confirmer qu'il s'agit bien d'un appel de sa part.
- Si l'application confirme qu'aucun appel n'est en cours, le système met fin à l'appel.
- Votre banque ou votre institution financière peut également désigner certains numéros comme étant réservés aux appels entrants, ce qui signifie qu'elle ne les utilise jamais pour appeler ses clients. Les appels entrants provenant de ces numéros seront directement interrompus.
Nous commencerons à déployer cette fonctionnalité sur les appareils Android 11+ avec Revolut, Itaú et Nubank dans les semaines à venir, avant de l'étendre à d'autres banques plus tard dans l'année. Pour en savoir plus sur la manière dont les banques et les applications financières intéressées peuvent participer, veuillez consulter notre documentation pour les développeurs.
Extension de la détection des menaces en temps réel, de la sécurité des applications Chrome et de la protection avancée
La détection des menaces en temps réel est une fonctionnalité de sécurité qui utilise l'IA intégrée à l'appareil pour analyser le comportement des applications et vous alerter si une application commence à se comporter de manière suspecte. Nous améliorons cette protection afin de détecter et de vous protéger contre davantage d'applications cherchant à escroquer ou à abuser des utilisateurs.
Tout dabord, nous déployons de nouveaux avertissements concernant les comportements suspects potentiellement dangereux. Cela inclut le transfert de SMS, où une application transfère un message vers un autre numéro, et la superposition daccessibilité, où une application utilise lautorisation daccessibilité pour afficher en continu du contenu imperceptible à lécran, susceptible dêtre utilisé pour vous inciter à effectuer une action non souhaitée.
Grâce à la surveillance dynamique des signaux, nous faisons un grand pas en avant dans la détection des comportements abusifs en surveillant en temps réel les interactions entre les applications et le système à la recherche de schémas suspects connus. Cela nous permet de vous avertir des applications qui commencent à modifier ou à masquer leur icône, puis à se lancer en arrière-plan ou à abuser des autorisations d'accessibilité. Nous sommes également en mesure d'appliquer des règles de manière dynamique afin de mieux vous protéger contre les comportements malveillants nouveaux et émergents. La surveillance dynamique des signaux sera activée sur les appareils Android 17, et les protections seront déployées au cours du second semestre.
Pour Chrome sur Android, nous améliorons la sécurité des applications en ajoutant une couche de protection supplémentaire au moment du téléchargement. Si vous avez activé la navigation sécurisée et que vous souhaitez télécharger une application, nous analyserons le fichier APK à la recherche de logiciels malveillants connus et vous empêcherons de le télécharger.
L'année dernière, nous avons lancé « Protection avancée », qui offre nos protections les plus efficaces contre les escroqueries, la fraude et les attaques ciblées grâce à un simple bouton sur votre appareil Android. Nous n'avons cessé d'améliorer ces protections avec des mises à jour clés telles que la protection USB et la journalisation des intrusions, une fonctionnalité que nous avons développée en partenariat avec Amnesty International et Reporters sans frontières, entre autres. L'enregistrement des intrusions permet une journalisation forensic persistante et respectueuse de la vie privée afin de faciliter l'investigation des appareils en cas de suspicion de compromission. La protection USB est désormais disponible dans Advanced...
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