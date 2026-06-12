Le démontage du Trump Phone réalisé par iFixit confirme qu'il s'agit d'un appareil de milieu de gamme peint en doré, très proche d'un HTC U24 Pro de 2024 fabriqué en Chine, et certainement pas fabriqué aux USA

L'annonce du Trump T1 Phone a suscité des spéculations quant à l'appareil sur lequel il était basé, mais cette recherche a été facilitée une fois que le design a été modifié. Alors que le design initial était remarquablement similaire à celui du Revvl 7 Pro, la deuxième version ressemblait beaucoup au HTC U24 Pro, et un nouveau démontage de iFixit révèle que les similitudes vont bien au-delà de l'aspect esthétique. Le démontage confirme que le téléphone Trump na certainement pas été fabriqué aux États-Unis, malgré les affirmations marketing initiales.
Annoncé en grande pompe il y a presque un an comme l'alternative patriotique à Apple et Samsung, le T1 de Trump Mobile a présenté un nouveau design en avril 2026. La première remarque quon peut faire est que le nouveau téléphone T1 conserve son boîtier doré et le drapeau américain au dos, mais le logo T1 surdimensionné a été remplacé par le texte « Trump Mobile ». En outre, la mention « conçu selon les valeurs américaines », qui avait remplacé la mention « Made in USA », demeure.
Cependant, malgré une refonte de son apparence, en mai 2026, le T1 de Trump Mobile n'a toujours pas été livré à un seul client. Derrière le boîtier doré et le drapeau américain gravé sur le dos se cache une saga industrielle et juridique qui mêle spécifications fantaisistes, redesigns successifs, montage en Chine malgré les slogans « Made in USA », et des conditions générales de vente réécrites en catimini pour prévenir toute obligation de livraison. Pendant ce temps, 590 000 acheteurs ont collectivement versé 59 millions de dollars pour une « opportunité conditionnelle » d'acheter un produit qui, juridiquement, n'a jamais existé.
L'annonce du Trump T1 Phone a suscité des spéculations quant à l'appareil sur lequel il était basé, mais cette recherche a été facilitée une fois que le design a été modifié. Alors que le design initial était remarquablement similaire à celui du Revvl 7 Pro, la deuxième version ressemblait beaucoup au HTC U24 Pro, et un nouveau démontage de iFixit révèle que les similitudes vont bien au-delà de l'aspect esthétique.
Le Trump T1 Phone est très proche d'un HTC U24 Pro de 2024 fabriqué en Chine
Les composants internes du Trump T1 Phone sont presque identiques à ceux du HTC U24 Pro, lancé pour la première fois en 2024. Les similitudes vont bien au-delà des éléments visuels évidents, car les deux appareils peuvent échanger des pièces sans aucun problème apparent. Après avoir effectué un scan CT, démonté les deux téléphones et analysé leurs écrans en détail, iFixit a installé une carte mère de HTC U24 Pro à lintérieur dun Trump T1 Phone. Ce téléphone « Frankenstein » a fonctionné sans aucun problème, confirmant que les deux appareils ne partagent pas seulement des similitudes visuelles, mais sont également identiques sur le plan fonctionnel.
Il existe également plusieurs différences assez mineures entre les deux téléphones. À lextérieur, on remarque rapidement le flash de lappareil photo légèrement décalé et la forme différente de la grille du haut-parleur. Celles-ci ne semblent pas avoir dimpact pratique sur les appareils.
Tout aussi insignifiantes en termes de spécifications et de performances, le Trump T1 Phone utilise un chipset fourni par Micron, tandis que celui du téléphone HTC est fabriqué par SK Hynix. Les deux composants restent identiques et intègrent un chipset Snapdragon 7 Gen 3, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. La seule différence notable est que le téléphone Trump est équipé dune batterie de 19,35 Wh fabriquée aux Philippines, qui ne prend en charge quune charge de 30 W. La batterie du HTC U24 Pro a une capacité de 17,23 Wh, prend en charge une charge allant jusquà 60 W et a été fabriquée en Chine.
Le démontage confirme que le téléphone Trump na certainement pas été fabriqué aux États-Unis, malgré les affirmations marketing initiales. Trump Mobile a déjà changé de position, affirmant que lappareil est seulement assemblé aux États-Unis, bien que lon ne sache pas exactement ce que cela signifie. Plus important encore, le T1 Phone nest très probablement pas fabriqué par HTC, malgré les similitudes. En 2017, la société taïwanaise a vendu son activité mobile à Google et a cessé sa propre fabrication. À la place, elle a commencé à travailler avec des fabricants d'équipements d'origine (ODM) chinois qui conçoivent et fabriquent les téléphones sous la marque HTC.
Trump Mobile travaille très probablement avec le même ODM qui a fabriqué le U24 Pro, mais HTC n'est presque certainement pas impliqué dans la conception de l'appareil. Cependant, il est également peu probable que des équipes américaines aient contribué à la conception du téléphone Trump au-delà du choix de la couleur et de lajout dun drapeau américain comportant 11 bandes au lieu de 13 au dos.
Le prix de 499 $ du téléphone Trump est assez proche de ce que HTC demande pour la version 512 Go du U24 Pro, mais il est également indiqué qu'il s'agit d'un « prix promotionnel ». Le prix hors promotion reste un mystère, mais pour le révéler, Trump Mobile devrait commencer à livrer le téléphone à tous ceux qui l'ont précommandé. Selon un observateur, il existe de nombreux téléphones à 500 $ qui constituent une meilleure affaire que le T1 Phone, notamment le HTC U24 Pro.
Alors qu'il semble que les livraisons du très attendu téléphone Trump T1 démarrent lentement après près dun an dattente, une controverse bien plus grave se posait fin mai 2026. Cette fois-ci, une faille sur le site web de Trump Mobile entraîne la fuite des données des clients. Bien que les données divulguées ne semblent pas contenir d'informations de carte de crédit, elles comprennent des noms, des adresses postales, des adresses e-mail et bien plus encore. Ce problème de sécurité éclipse complètement le fait que les ventes du téléphone Trump T1 sont bien plus faibles que prévu initialement.
Source : Rapport d'iFixit
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