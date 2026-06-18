Google a commencé à déployer Android 17 sur les smartphones Pixel et prévoit une disponibilité plus large sur les appareils Android éligibles plus tard dans l'année. Cette mise à jour du système d'exploitation mobile introduit la fonctionnalité « Bubbles » pour faciliter le multitâche, améliore les fonctionnalités d'enregistrement d'écran et d'annotation grâce à « Screen Reactions » et propose un mode de jeu en écran partagé pour les appareils pliables. Elle renforce également les protections de la vie privée et optimise les performances du système.
Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus utilisée est principalement développée par Google.
Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde, tant pour les smartphones que pour les tablettes. Google a lancé Android 17, la dernière version de ce système d'exploitation mobile, en mai 2026. L'une des nouveautés les plus remarquables de cette version est Gemini Intelligence, qui apporte des capacités d'IA agentique aux téléphones Android, permettant ainsi à l'assistant d'interagir avec les applications et d'effectuer des tâches plus spécifiques via des commandes vocales.
Android 17 sera d'abord déployé sur les smartphones Pixel, puis sétendra aux autres appareils Android éligibles tout au long de lannée 2026. Certains modèles haut de gamme bénéficieront des fonctionnalités de Gemini Intelligence dès la fin de lété.
Amélioration du multitâche avec « Bubbles »
La refonte du multitâche incluse dans cette mise à jour introduit « Bubbles », une fonctionnalité qui permet à nimporte quelle application de sexécuter dans un espace dédié, afin de passer rapidement dune application à lautre et redimensionner les fenêtres. Bubbles permet aux utilisateurs de transformer n'importe quelle application en une fenêtre compacte et flottante. Il leur suffit d'appuyer longuement sur l'icône d'une application pour la transformer en une bulle qui flotte au-dessus des autres applications.
Sur les appareils à grand écran, une barre « Bubbles » située en bas de lécran facilite le passage dune application à lautre et permet aux utilisateurs de redimensionner ou d'agrandir les applications en mode plein écran pour un multitâche plus fluide
Exprimez-vous avec « Screen Reactions »
Android 17 améliore les fonctionnalités d'enregistrement d'écran et d'annotation grâce à une nouvelle barre d'outils, un flux de travail optimisé et la fonctionnalité « Screen Reactions ». Cette dernière permet aux utilisateurs de capturer simultanément l'écran de leur téléphone et l'image de la caméra frontale en quelques clics.
Une expérience de jeu améliorée grâce au gaming pliable
Les utilisateurs d'appareils pliables bénéficient d'un mode jeu en écran partagé. Ces appareils proposent désormais une disposition optimisée 50/50, avec la vue de jeu en haut et une manette dynamique en bas, afin de maximiser lespace daffichage et celui dédié aux commandes. Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur expérience de jeu en utilisant une manette externe grâce à la fonction native de reconfiguration des boutons. Ce mode est activé dans Android 17 et sera disponible dans les prochains mois.
La mise à jour met également en place des limites de mémoire pour les applications, ce qui contribue à améliorer les performances et à prolonger l'autonomie de la batterie. Google a aussi réduit les baisses de fréquence d'images et les saccades en optimisant la gestion de la mémoire pour les jeux en haute définition.
Des mises à jour de sécurité et de sûreté pour une meilleure tranquillité d'esprit
Android 17 intègre de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de protection. Les utilisateurs peuvent désormais autoriser une application à accéder temporairement à leur localisation exacte et ne partager que certains contacts plutôt que l'intégralité de leur répertoire pour bénéficier d'un meilleur contrôle.
Une fonctionnalité améliorée « Marquer comme perdu » dans Find Hub permet également de verrouiller un téléphone égaré à l'aide des données biométriques du propriétaire ; ainsi, même si un voleur dispose du code d'accès, il ne pourra pas accéder aux informations contenues sur le téléphone ni désactiver le suivi.
Cette mise à jour renforce également la sécurité. Les améliorations apportées à la détection en temps réel des menaces permettent de bloquer davantage d'applications suspectes et d'escroqueries, tandis que le mode « Protection avancée » renforce la défense contre les menaces sophistiquées. Pour empêcher un voleur de deviner le code PIN et d'accéder au téléphone d'un utilisateur, Google également réduit le nombre de tentatives autorisées et allongé les délais d'attente entre chaque tentative infructueuse.
Outre ces modifications au niveau du système, Android 17 apporte des améliorations en matière d'ergonomie, telles que la possibilité de masquer les noms des applications sur l'écran d'accueil, des contrôles parentaux plus complets, des réglages de volume dédiés pour l'assistant et un contrôle accru sur le thème sombre.
Source : Google
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