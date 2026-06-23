La vérification des développeurs Android arrive : Google confirme le calendrier et les boutiques d'applications prises en charge, un nouveau service système sera déployé en amont des changements majeurs prévus

Google annonce que les nouvelles mesures de protection liées à la vérification des développeurs entreront en vigueur le 30 septembre 2026, en commençant par les utilisateurs au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande. Google commencera par vérifier les installations dapplications provenant des boutiques suivantes : Google (Google Play), Honor (HONOR App Market), OPlus (OPPO App Market), Samsung (Galaxy Store), Transsion (Palm Store), vivo (V-Appstore), Xiaomi (GetApps). À lissue de cette phase initiale, Google étendra ces mesures à léchelle mondiale pour toutes les applications installées sur des appareils Android certifiés en 2027.
Android est un système d'exploitation basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé à l'origine par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus répandue est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde ; c'est le système d'exploitation le plus utilisé pour les smartphones, mais aussi pour les tablettes ; la dernière version, sortie le 10 juin 2025, est Android 16.
En 2025, Google a mis en place la vérification des développeurs Android afin de renforcer la sécurité de lécosystème et dempêcher les acteurs malveillants de se cacher derrière lanonymat pour publier des applications nuisibles. Des millions dapplications ont été enregistrées depuis le lancement de la vérification en mars, couvrant la quasi-totalité des installations sur Google Play et une grande majorité des installations provenant dautres sources que Google Play.
Début avril 2026, Google a commencé à déployer la vérification des développeurs Android et de nouvelles règles relatives au sideloading à l'échelle mondiale. Les développeurs devront désormais enregistrer leurs applications avant que les modifications destinées aux utilisateurs ne soient mises en uvre, ce qui devrait se produire au cours de l'année. Google affirme avoir amélioré le processus de vérification en tenant compte des retours des utilisateurs. Bien que ces outils soient désormais disponibles, l'expérience de téléchargement des utilisateurs ne changera pas tant que les mesures de protection relatives à l'installation d'applications côté utilisateur ne seront pas effectives.
Récemment, Google a confirmé son calendrier pour la vérification des développeurs Android. Les nouvelles mesures de protection liées à la vérification des développeurs entreront en vigueur le 30 septembre 2026, en commençant par les utilisateurs au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande. Ce déploiement sinscrit dans le cadre dun effort à léchelle du secteur visant à créer un écosystème plus sûr. Google commencera par vérifier les installations dapplications provenant des boutiques suivantes : Google (Google Play), Honor (HONOR App Market), OPlus (OPPO App Market), Samsung (Galaxy Store), Transsion (Palm Store), vivo (V-Appstore), Xiaomi (GetApps). À lissue de cette phase initiale, Google étendra ces mesures de protection à léchelle mondiale pour toutes les applications installées sur des appareils Android certifiés en 2027.
Google confirme son calendrier pour la vérification des développeurs Android
Afin de rationaliser davantage lenregistrement des applications, Google lance une suite dAPI demandées par les développeurs pour aider à enregistrer des applications en masse ou directement via les pipelines dintégration et de déploiement continus (CI/CD). LAPI Android Developer ID Status permettra de vérifier si un nom de paquet a déjà été enregistré, et lAPI Android Developer Console permettra denregistrer et de gérer les noms de paquets directement au sein de l'environnement de développement. Ces deux API prennent également en charge la délégation OAuth, ce qui permet à des plateformes tierces, telles que les boutiques dapplications Android, deffectuer ces opérations de manière native au nom du développeur. Ces API seront lancées au cours des prochains mois.
En mars 2026, Google a fait face à une forte critique concernant son annonce qu'il ne serait plus possible de distribuer des applications Android sans s'être préalablement enregistré. Une lettre ouverte signée par 37 organisations - dont l'Electronic Frontier Foundation, la Free Software Foundation, F-Droid, Article 19, Fastmail et Vivaldi - avait affirmé : « Injecter de force un modèle de sécurité étranger qui va à l'encontre de la nature historiquement ouverte d'Android menace l'innovation, la concurrence, la vie privée et la liberté des utilisateurs ».
En réponse, Google avait détaillé son nouveau « flux avancé » pour le sideloading d'applications sur Android - et il semble très contraignant. Le processus commence par l'activation du mode développeur, suivie d'une invite demandant si quelqu'un vous aide à désactiver vos paramètres de sécurité. Après avoir confirmé que vous agissez de votre propre chef, vous redémarrez le téléphone, puis vous patientez pendant 24 heures. Pourtant, les critiques affirment : « Le délai de 24 heures « pour se protéger des escrocs » n'est qu'un prétexte pour limiter le choix des utilisateurs ; il est courant que les escrocs rappellent le lendemain. »
Malgré cela, Google continue sa marche vers la vérification des développeurs Android. Ainsi, si vous distribuez des applications au Brésil, en Indonésie, à Singapour ou en Thaïlande via les boutiques mentionnées ci-dessus, veuillez vous assurer que votre vérification est terminée avant la date limite fixée au mois de septembre. Pour les développeurs Google Play, la plupart des développeurs Play sont déjà vérifiés, et plus de 99 % de leurs applications ont été enregistrées. Cependant, il est recommndé de consulter le statut de vérification de vos applications et enregistrer celles que vous souhaitez continuer à distribuer et qui nont pas été enregistrées automatiquement.
Du côté des développeurs qui distribuent uniquement en dehors de Google Play, il est possible de s'inscrire à la Console des développeurs Android pour enregistrer vos applications. Les étudiants et les amateurs qui s'inscrivent peuvent bénéficier dun accès anticipé à des comptes de distribution limités. À lapproche du mois de septembre et du déploiement mondial prévu en 2027, Google déclare rester à l'écoute des retours pour perfectionner cette fonctionnalité.
Voici le calendrier partagé par Google :
Prochaines étapes
- Juin 2026 : à partir de ce mois-ci, nous déployons un nouveau service système qui sera automatiquement installé sur la plupart des appareils Android. Ce service sera utilisé plus tard dans lannée pour vérifier lenregistrement des développeurs.
- Juillet 2026 : nous lancerons lAPI Android Developer ID Status à léchelle mondiale et ouvrirons laccès anticipé à lAPI de la Console des développeurs Android. Laccès anticipé débutera également pour les comptes à distribution limitée sur la Console des développeurs Android. Ce nouveau type de compte de développeur Android est destiné aux étudiants, aux amateurs et aux apprenants ; il vous permet de partager vos applications sur un maximum de 20 appareils sans pièce didentité officielle ni frais.
- Août 2026 : les comptes à distribution limitée et la nouvelle API de la Console des développeurs Android seront lancés à léchelle mondiale. Nous lancerons également un processus avancé pour linstallation dapplications provenant de développeurs non vérifiés, qui inclut des contrôles de sécurité pour lutter contre les escroqueries par coercition, tout en permettant aux utilisateurs expérimentés de conserver la possibilité dinstaller manuellement des applications provenant de développeurs non vérifiés.
- 30 septembre 2026 : lenregistrement des applications deviendra obligatoire pour les boutiques participantes au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande. Les applications non enregistrées pourront être installées via Android Debug Bridge (adb) ou le processus avancé.
- 2027 et au-delà : après avoir pris en compte les retours de nos partenaires, de nos utilisateurs et de la communauté des développeurs, nous étendrons lobligation de vérification Android à léchelle mondiale.
Source : Google
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