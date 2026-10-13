LineageOS 24, le système d'exploitation Android open source sans les services propriétaires de Google, intègre Android 17, de nouveaux outils WebUSB et des correctifs de sécurité

LineageOS est un système d'exploitation open source basé sur Android (AOSP) destiné aux smartphones, tablettes et décodeurs. Développé par la communauté, il succède à CyanogenMod, dont il est issu d'un fork en décembre 2016. Bien que les applications Google ne soient pas incluses par défaut dans LineageOS pour des raisons juridiques, les utilisateurs peuvent les installer à l'aide d'un fichier .zip, généralement appelé « gapps », lors de l'installation de LineageOS. L'utilisation de LineageOS et d'autres ROM personnalisées a pour effet secondaire d'affecter l'API Play Integrity. Dans certains cas, il est possible de faire fonctionner LineageOS avec des applications nécessitant de passer le contrôle Play Integrity en installant Magisk et certains modules conçus pour masquer l'état du bootloader. En 2025, environ 4,5 millions d'appareils fonctionnent sous LineageOS.
LineageOS a officiellement dévoilé la version 24.0, basée sur Android 17, la dernière version de Google, à peine trois mois avant que le projet ne fête son dixième anniversaire, le 24 décembre 2026. Le développeur principal, Nolen Johnson, a annoncé cette sortie, soulignant la surprise de léquipe davoir achevé la mise à niveau vers Android 17 avant la date prévue. Bien que la version dAndroid 17 sortie en juin ne contienne principalement que des améliorations itératives et des peaufinages de linterface utilisateur, les développeurs de LineageOS ont tiré parti de leur expérience acquise lors de la récente refonte du code source de Google pour livrer cette nouvelle version plus tôt que prévu.
La nouveauté la plus importante pour les utilisateurs finaux prend la forme de nouveaux outils de flashage WebUSB basés sur un navigateur, disponibles sur flash.lineageos.org. Ces outils prennent en charge les protocoles ADB, Fastboot, Amlogic Burn et Samsung Odin, permettant ainsi aux utilisateurs dinstaller LineageOS directement depuis un navigateur web compatible sans avoir à télécharger dutilitaires de bureau distincts. Bien que les guides dinstallation traditionnels disponibles sur le wiki de LineageOS restent la principale méthode prise en charge, loption WebUSB simplifie le processus pour les utilisateurs à laise avec les instructions spécifiques à leur appareil et qui préfèrent éviter dinstaller des logiciels supplémentaires.
Au-delà des améliorations apportées à linstallation, LineageOS 24 apporte des mises à jour substantielles à lensemble de sa suite dapplications principales, dont beaucoup intègrent désormais le style « Material Design 3 Expressive ». Parmi les points forts, citons Canvas, un tout nouvel éditeur dimages permettant le recadrage, le réglage de la balance des blancs et lapplication de filtres ; une application Updater mise à jour avec des téléchargements en streaming pour des installations plus rapides sur les appareils A/B ; et douze améliorations apportées au lecteur de musique, notamment une meilleure prise en charge de Jellyfin et la résolution de problèmes liés au déchargement des pistes audio.
Le projet a également annoncé des changements officiels dans la politique relative au noyau pour LineageOS 24.0 : les appareils fonctionnant sous les versions 4.4 et 4.9 du noyau Linux ne seront désormais acceptés que pour les soumissions destinées à LineageOS 22.2, car les noyaux plus anciens nécessitent de nombreuses modifications techniques qui compliquent le portage vers les versions plus récentes dAndroid.
Par ailleurs, LineageOS 23.2 et 24.0 intègrent désormais exclusivement des noyaux avec des rétroportages eBPF 1:1 et des capacités de compilation sans GCC. En parallèle, le projet a mené à bien un audit complet de laccessibilité, réalisé gratuitement par le projet a11y, qui a déjà donné lieu à des révisions de la navigation en mode de récupération et de linterface utilisateur, ainsi quà des sessions de formation pour plus de 40 contributeurs.
Les correctifs de sécurité couvrant la période daoût 2025 à octobre 2026 ont été intégrés à toutes les branches actives (de la 18.1 à la 24.0), tandis que les anciennes branches 15.1, 16.0 et 17.1 continueront de recevoir des correctifs.
Depuis 2024, la scène des ROM personnalisées pour les appareils Android a évolué, mais à l'époque 1,5 million d'appareils étaient déjà capable d'utiliser LineageOS. Ce projet a repris l'héritage de CyanogenMod, débutant ses constructions en 2016. LineageOS qui est considéré comme la plus grande distribution de remplacement de la communauté Android est compatible avec diverses marques Android telles que Google, Fairphone, Samsung, OnePlus, Xiaomi, etc., et même avec des marques éteintes comme Essential et LG.
Source : LineageOS 24
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